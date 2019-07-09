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NewsOne шьют дело о финансировании терроризма 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о деле по статье «финансирование терроризма» в отношении канала NewsOne, передает РИА «Новости».
8 июля украинский телеканал объявил, что из-за поступивших угроз телемост между NewsOne и «Россией 1», который должен был вести Андрей Малахов, отменен.
Ранее депутат Верховной рады Тарас Козак, который является владельцем украинского канала NewsOne заявил, что утверждения генпрокурора Украины Юрия Луценко о причастности NewsOne к «террористической деятельности» являются безосновательными.
До этого собственника и сотрудников телеканала NewsOne вызвали на допрос из-за отмененного телемоста с российской стороной по статье о «покушение на совершение госизмены».
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Украина , В мире , Происшествия , Юрий Луценко , Тарас Козак , Андрей Малахов , Верховная Рада , РИА Новости
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