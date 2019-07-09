В — война: на Украине создан словарь российской агрессии

На Украине составили словарь «российской агрессии». Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий опубликовало перечень терминов, посвященных вооруженному конфликту в Донбассе, и предлагает использовать его журналистам, госслужащим и политикам — всего более 100 определений.

В украинском министерстве по вопросам временно оккупированных территорий создали словарь терминов «российской агрессии» под названием «АБВ… Вооруженный конфликт в терминах». Он опубликован на сайте ведомства.

В словарь вошли такие понятия, как «эффективный контроль государства-агрессора», «декларация о принципах международного права», «принуждение к миру», «санкции», «минские договоренности» и «жертвы войны».

По словам создателей издания, сборник является первой содержательной работой, которая основывается на украинском законодательстве, сложившемся уже после 2014 года, и документах международного права.

«Европейские ценности»

В словаре содержатся более 100 терминов. Предполагается, что пособие поможет в работе журналистам, госслужащим и политикам.

«Потребность в создании пособия возникла в связи с тем, что информационное поле и медийное пространство на Украине перенасыщены разными, порой диаметрально противоположными понятиями, мнениями и оценками. Дискуссии по тем или иным срокам продолжаются до сих пор. Это усложняет понимание ситуации — как внутри страны, так и за ее пределами, а также создает благоприятные условия для враждебных информационных воздействий», — говорится на сайте министерства.

Как подчеркнул министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш

«Украина исповедует европейские ценности, поэтому авторы пособия ориентировались на международное гуманитарное право, которое основывается на уважении к человеку».

«Чем лучше мы понимаем, что происходит и почему — тем быстрее мы будем двигаться в направлении решения конфликта и возвращения устойчивого мира, а также сможем это просто и корректно объяснить обществу», — добавил он.

В начале 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором», поскольку Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины, а также является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ в ответ назвал такие утверждения «публичными инсинуациями», отметив бездоказательность подобных обвинений. Российская сторона же неоднократно заявляла, что не является участницей внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет на восток Украины войска, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

«Исключительный язык»

В то же время в стране идет тотальная «украинизация» всех сфер жизни.

Так, в сентябре 2017 года Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», согласно которому с 2020 года весь процесс обучения должен будет вестись только на украинском языке.

Через некоторое время конституционный суд страны лишил венгерский язык статуса регионального. Тогда Будапешт обвинил Киев в ущемлении прав венгров, проживающих на территории Украины, а меры назвал «полуфашистскими».

Украинский политолог Александр Дудчак в разговоре с ФАН пояснял, что Киев проводит жесткую риторику в отношении национальных меньшинств, «пытаясь хоть как-то оправдать провалы в экономике, всеобщую разруху и то, что население буквально бежит из страны».

«Называя Россию агрессором, украинская сторона вынуждена как-то отвечать и не находит ничего лучше, чем прикрываться политикой в отношении национальных меньшинств. Украинская власть не только демонстрирует агрессию на юго-востоке страны, на арене вооруженного конфликта, но и нарушает границы в гуманитарной сфере, забывая о правах человека», — говорил он.

В мае 2019 года Верховная рада подписала закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Он должен заработать уже в середине июля.

Он также выразил мнение, что подобные законы недопустимы в стране, власти которой заявляют о соответствии «высоким европейским стандартам».

С ним явно не готов согласиться глава МИД Украины Павел Климкин , считающий, что такой закон — «абсолютно стандартный» для демократического государства.

В конце 2016 года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из России. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

В стране были заблокированы русскоязычные соцсети, а объем эфира на украинском языке на телевидении довели до 75%.

На Украине также запретили уже около 40 российских книг из-за упоминания российского бизнеса, деятелей искусства, соцсетей и интернет-порталов, а также СССР и советских политических деятелей. В частности, под запрет попал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также другие книги, в которых якобы «присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора».

Русскоговорящий президент

Украинские власти последние несколько лет всеми силами пытаются ограничить или даже запретить использование русского языка, однако Владимир Зеленский демонстрирует гибкость по данному вопросу. Похоже, под сомнение вступление в силу закона об «исключительном статусе» украинского языка он не ставит, но пытается показать, что русский язык на Украине не притесняют.

Так, на прошлой неделе, отправившись в Донбасс, Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в регионе на русском языке, а также заговорил с местными жителями по-русски, чтобы показать, что язык не притесняют.

Глава государства уточнил, что на Украине есть свобода слова и каждый волен говорить так, как он того желает.

Если жители Донбасса скажут, что для них заполнение документов на русском языке важно, то в этом не будет никакой проблемы, добавил он. Зеленский также подчеркнул, что на территории Украины якобы нет никаких проблем с употреблением русского языка.

Президент даже допустил, что в будущем русский может получить особый статус в ДНР и ЛНР. Видео с соответствующим заявлением Зеленского разместил на своей странице в фейсбуке журналист Юрий Дощатов.