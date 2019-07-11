Зеленского обвинили в «превращении в Порошенко»

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами свидетельствует, что он продолжает политику бывшего президента Украины Петра Порошенко , заявили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Президент Зеленский и его команда продолжают делить украинцев. Зеленский стремительно превращается в Порошенко-2, который (…) делил украинцев на два сорта, в зависимости от того, на каком языке они говорят, в какую церковь ходят, какой идеологии придерживаются», — приводит ТАСС заявление украинской оппозиционной партии.

В партии посоветовали Зеленскому и его команде не повторять ошибок Порошенко.

Напомним, двухчасовой телемост NewsOne и «России 1» планировалось провести 12 июля. Планы всполошили Верховную раду Украины . С возмущением отреагировал на предстоящий телемост и Украинский союз журналистов.

Украинские националисты выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум, потребовав предотвратить «телевизионную оккупацию». Сам Зеленский испугался, что телемост разделит Украину «на два лагеря».

В результате украинский канал вынудили отменить телемост с «Россией 1».