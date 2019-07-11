Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленского обвинили в «превращении в Порошенко» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 18 минут назад
Фото: globallookpress.com
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами свидетельствует, что он продолжает политику бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
«Президент Зеленский и его команда продолжают делить украинцев. Зеленский стремительно превращается в Порошенко-2, который (…) делил украинцев на два сорта, в зависимости от того, на каком языке они говорят, в какую церковь ходят, какой идеологии придерживаются», — приводит ТАСС заявление украинской оппозиционной партии.
В партии посоветовали Зеленскому и его команде не повторять ошибок Порошенко.
Напомним, двухчасовой телемост NewsOne и «России 1» планировалось провести 12 июля. Планы всполошили Верховную раду Украины. С возмущением отреагировал на предстоящий телемост и Украинский союз журналистов.
Украинские националисты выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум, потребовав предотвратить «телевизионную оккупацию». Сам Зеленский испугался, что телемост разделит Украину «на два лагеря».
В результате украинский канал вынудили отменить телемост с «Россией 1».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Жители Закарпатья с криками «позор» прогнали Порошенко с предвыборного митинга Омелян назвал жителей России «голью» Зеленский отреагировал на обстрел колонны донецкого губернатора
Комментарии
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузины оценили желание главы «Рустави-2» мочиться в вино100
«Сломался и впал в истерику»36
Зеленский открыл Чернобыль для туристов9
Россия накажет Грузию без санкций725
В спальню Елизаветы II пробрался неизвестный мужчина6
Видео
01:08
В Израиле нашли библейский город царя Давида
Наука Наука и техника
03:51
Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию
В мире
00:53
Ошибка перевода: глава «Рустави 2» не хотел мочиться в вино
Кавказ Статьи
00:57
Беглов: надо навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге
Политика
Как кот с мышью: Саакашвили о Путине и Грузии
В мире Статьи
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
01:35
Лобода выдала чужое обнаженное тело за свое
Шоу-бизнес
10:32
Зачем Чернобыльской АЭС второй саркофаг
Украина В мире
04:44
Скрывал месяцами: На кого Виторган променял Собчак
Шоу-бизнес Статьи
01:00
«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть