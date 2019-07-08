Зеленский назвал вопросы, которые хочет обсудить с Путиным

"Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе", — уточнил тему он.

Место встречи он предложил устроить в Минске.

Ранее в Кремле заявили, что предложение личной встречи Зеленского с Путиным будет рассмотрено, однако необходимо понять, насколько перспективен этот диалог.