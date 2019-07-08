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Зеленский назвал вопросы, которые хочет обсудить с Путиным 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский назвал темы, которые хотел обсудить с главой РФ Владимиром Путиным.
"Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе", — уточнил тему он.
Место встречи он предложил устроить в Минске.
Президент Украины сообщил, что на саммите должны также быть президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон.
Ранее в Кремле заявили, что предложение личной встречи Зеленского с Путиным будет рассмотрено, однако необходимо понять, насколько перспективен этот диалог.
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Украина , В мире , Тереза Мэй , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Эмманюэль Макрон , Дональд Трамп , Владимир Путин , Республика Крым
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