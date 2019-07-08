Зеленский прогулялся по Одессе с браслетом из ночного клуба

Президент Украины Владимир Зеленский вновь озадачил сограждан внешним видом. На этот раз внимание украинцев привлёк резиновый жёлтый браслет на руке у главы государства.

Зеленский был вместе с Туском в Одессе, политики прогуливались по городу. И в этот момент все обратили внимание на резиновый браслет на запястье у украинского президента. Такие аксессуары, как правило, выдают в ночном клубе, гостинице, фитнес-центре.

Снимок опубликовала в соцсетях замредактора издания Страна.ua Светлана Крюкова , после чего народ пустился в рассуждения: зачем Зеленскому такой браслет.

Кто-то поинтересовался, в каком ночном клубе был президент. Один из подписчиков предположил, что браслет — из отеля в Турции, где отдыхал глава государства, да так и забыл его снять по прилёту. Как один из вариантов подписчики предположили, что это браслет «для отпугивания комаров».

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне. Пользователи, разместившие в соцсетях видео, даже назвали его «Зеленский сыграл Добкина-младшего».