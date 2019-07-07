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Зеленский озадачил украинцев странными гримасами 

News.ru 24 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне. Пользователи, разместившие в соцсетях видео, даже назвали его «Зеленский сыграл Добкина-младшего».
Добкин, будучи нардепом в 2016 году, попал под прицел телекамер с неадекватным поведением. Прямо в зале Верховной рады она зачем-то спрятался за колонной и стал вести себя, мягко говоря, странно. Тогда люди предположили, что депутат наглотался наркотиков, но тот отрицал данное мнение.
В Закарпатье с Зеленским тоже происходит нечто не совсем нормальное: он постоянно осматривается по сторонам, выражение его лица всё время меняется. Но в этот раз большинство пользователей склоняются к тому, что «Зеленский сильно устал» — тут переутомление налицо. Другие же склоняются к версии, что глава государства всё же принимает нечто «сильнодействующее».
Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшие дни подписать указ о борьбе с контрабандой. Об этом он сообщил сам во время рабочей поездки в Закарпатскую область.
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Комментарии
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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