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«Ублюдок». Пьяный Порошенко набросился на Шария 

Рамблер + ещё 3 10 минут назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко не смог сдержать эмоций при упоминании блогера Анатолия Шария. Российская телеведущая Ольга Скабеева назвала поведение Порошенко «нервным срывом».
Скабеева опубликовала в Instagram видео, на котором Порошенко выступает перед избирателями в Каменец-Подольском.
На записи Порошенко заявляет, что его сторонники помешали Шарию зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты Верховной рады.
Экс-президент Украины назвал блогера «кремлевским ублюдком» и заявил, что он заплатил «30 сребреников» присутствующим в толпе молодым людям с воздушными шарами.
После этого Порошенко начал скандировать: «Позор Шарию», а затем перешел на скандирование своей фамилии.
«Ничего необычного, просто Порошенко со сцены называет Шария @anatolijsharij ‘прокремлевским ублюдком’. А также грешно смеяться, но в конце у Петра нервный срыв…», — прокомментировала ролик Скабеева.
Вечером 2 июля на площади Независимости в Киеве прошел митинг против регистрации видеоблогера Анатолия Шария и экс-главы администрации президента Украины Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатами в депутаты Верховной рады. На следующий день украинский ЦИК отменил их регистрацию на выборы.
Комментарии65
Украина , Видео , В мире , Виктор Янукович , Анатолий Шарий , Андрей Клюев , Петр Порошенко , Ольга Скабеева , Центризбирком России , Верховная Рада
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