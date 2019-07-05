«Ублюдок». Пьяный Порошенко набросился на Шария

Скабеева опубликовала в Instagram видео, на котором Порошенко выступает перед избирателями в Каменец-Подольском.

На записи Порошенко заявляет, что его сторонники помешали Шарию зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты Верховной рады

Экс-президент Украины назвал блогера «кремлевским ублюдком» и заявил, что он заплатил «30 сребреников» присутствующим в толпе молодым людям с воздушными шарами.

После этого Порошенко начал скандировать: «Позор Шарию», а затем перешел на скандирование своей фамилии.

«Ничего необычного, просто Порошенко со сцены называет Шария @anatolijsharij ‘прокремлевским ублюдком’. А также грешно смеяться, но в конце у Петра нервный срыв…», — прокомментировала ролик Скабеева.