В команде Зеленского произошел серьезный конфликт

Причиной недовольства стало назначение Бакановым заместителей без согласования с администрацией президента. Кроме того, Богдана не устраивают советники Баканова, среди которых главный военный прокурор Анатолий Матиос и заместитель генпрокурора Николай Банчук.

Сообщается также, что президентская администрация собиралась расформировать скандальный департамент по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в СБУ, а Баканов решил сохранить его.

Андрея Богдана, возглавляющего администрацию Зеленского, называют «личным адвокатом Коломойского». Назначение его на должность стало одним из первых кадровых решений Зеленского на посту. Иван Баканов являлся главой предвыборного штаба Зеленского и возглавлял партию «Слуга народа», от которой выдвигался нынешний президент Украины.