Под прицелом Крым и вся Россия: американцы модернизируют порты Украины, чтобы следить за ВМФ РФ

США приступили к модернизации военных портов на Украине . Радоваться украинским военным рано: базы американцы модернизируют под свои нужды, а вернее будет сказать — для наблюдения за Черноморским флотом РФ

В среду 3 июля американское издание Breaking Defense сообщило, что США модернизируют порты на Украине, чтобы те могли принимать американские военные корабли. В публикации пояснялось, что речь идет о военных базах в Очакове и Николаеве.

«Финансируемые американцами работы включают в себя укрепление и модернизацию существующих пирсов и создание нового плавучего дока, ограждения вокруг баз, средств судоремонта и пару совершенно новых центров морских операций, из которых силы Украины и НАТО могут управлять учениями и координировать действия», — сообщает издание.

При этом в публикации Пола Маклири утверждается, что работы начали после того, как произошла керченская провокация осенью минувшего года.

Издание Украина.ру решило разобраться, что и как будут модернизировать американцы на Украине.

Украинцам здесь не место

Очаков — неприметный городишко на юге Украины. Историкам он известен благодаря расположенной неподалеку Ольвии — заповеднику на месте одноименного древнегреческого полиса — колонии Милета. Кроме того, интересующиеся военной историей могут вспомнить и штурм Очакова в 1788 году, воспетый Гавриилом Державиным. А вот те, кому интересно современное военное дело, знают, что Очаков — это еще и база украинских морских диверсантов.

73-й морской центр специальных операций — одна из знаменитейших в самих ВСУ и, вместе с тем, непубличных воинских частей. В армии ее так и называют — «Очаков». Еще одно его неофициальное название — «Остров», по ранее засекреченному месту подготовки морского спецназа. Его хорошо видно на спутниковых снимках. «Остров» фактически запирал Днепровский залив и, соответственно, выход из Днепра и Южного Буга в Черное море.

Важная ремарка: «Островом» в украинской армии еще называют Главное управление разведки Минобороны Украины, которое ранее было расположено на Рыбальском острове в Киеве

Кроме того, в Очакове дислоцировалась 5-я бригада надводных кораблей ВМС Украины.

В августе 2017 года появились новости о строительстве новой военной базы в городе. Место, где еще в советские времена готовили диверсантов и располагались корабли, которые должны были стать «головной болью» ВМС США, теперь избрали для своего оперативного центра американцы. При этом работа в Очакове началась еще в апреле 2017 года, когда в город приехали американцы — для рекогносцировки и получения всех необходимых разрешений на строительство.

Как сообщала пресс-служба ВМС США, центр морских операций — «один из трех проектов, которые должны выполнить „Морские пчелы“ в Очакове».

А уже в мае 2018 года командование Военно-морских сил Украины сообщило о скором завершении строительства.

«Инженерные работы на строительстве оперативного центра для ВМС ВС Украины при участии специалистов ВС США в городе Очаков Николаевской области еще продолжаются. Планируется завершение строительных работ до конца 2018 года», — гласило сообщение командования.

Примечательно, что строительными работами центра занимались американцы, а именно — 1-й мобильный строительный батальон ВМС США. Это и есть те «Морские пчелы», о которых говорилось в сообщении пресс-службы американского флота. Украинцев на строительные работы не допускали, а сами работы велись в обстановке секретности. Украинские СМИ смогли лишь издалека снять американских военных строителей.

Теперь же американцы взялись за еще один проект — укрепление и модернизацию существующих пирсов в Очакове и создание плавучего дока. При этом на Украине в начале июня 2019 года официально одобрили передислокацию четырех единиц ВМС в Очаков. Речь о среднем десантном корабле «Юрий Олефиренко», буксире «Корец», артиллерийских катерах АКА-02 и «Ровно». Как сообщали украинские СМИ, в Очакове создается четвертая после Одессы, Николаева и Бердянска база ВМС Украины. Но то, что строится в Очакове — слишком много для существующих сил украинского военном-морского флота. Да и сами американцы не скрывают: работы с пирсами и плавучий док нужны именно для кораблей ВМС США.

Таким образом Очаков, благодаря трем американским военным проектам, превращается из депрессивного городка на юге Украины, оживающего лишь летом, в одну из важнейших стратегических точек во всей Восточной Европе. В сообщении Breaking Defense особо подчеркивается, что базы в Очакове и Николаеве находятся в 40 милях от Одессы и менее чем в 100 милях к северо-западу от Крыма. Иными словами, российскому полуострову создается угроза с северо-востока. Кроме того, украинские части в Одессе в любой момент могут получить американское подкрепление. Угроза нависает и над Приднестровьем и российским миротворческим контингентом там, так как американский операционный центр упростит сбор разведданных в этом регионе.

Опасное соседство

Создание по сути натовской базы в Очакове и модернизация порта в Николаеве вряд ли порадуют украинцев. И для этого есть ряд причин. Что касается Николаева, то он давно стал одним из основных портов для украинских аграриев. И увеличение количества военных кораблей в Днепровском заливе может сказаться на маршрутах балкеров с украинским зерном.

Но главное другое — тот же Очаков теперь превращается в цель №1 для российской армии в случае полноценного военного конфликта с НАТО или даже только с Украиной.

Дальность полета одних лишь российских «Калибров» даже в экспортном варианте может достигать 300 км. Корабли, оснащенные этими ракетами, в Крыму есть, и их количество растет. Так, в декабре 2018 года Россия усилила группировку ВМФ в Крыму очередным кораблем с ракетами «Калибр» — МРК «Орехово-Зуево», который прибыл в место своей постоянной дислокации в Севастополь.

Но «Калибр» — это лишь малая часть того, чем Россия может противодействовать украинским и американским военным. На полуострове регулярно проводятся военные учения различных сил и средств, а также повышается боевая подготовка личного состава. Отчасти это следствие такого опасного соседства. Тем более что Украина не раз провоцировала Россию: проводила ракетные учения вблизи Крыма или пыталась прорваться в Керченский пролив, как это произошло 25 ноября 2018 года.

При этом украинские политики однозначно заявляют: Крым будем возвращать силой.

«Крым будет освобождаться исключительно с привлечением военной составляющей. Все дипломатические, экономические, социальные, пропагандистские средства необходимы. Но если я могу еще себе представить определенное количество качественных украинских дипломатов, то, например, если мы будем говорить об экономике или военной сфере, — там возникает больше вопросов», — заявил в начале июля бывший постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Таким образом он дал понять, что «освобождать» Крым украинские военные будут не одни, а вместе со своими союзниками из-за рубежа.

Все это вынуждает усиливать оборону Крыма и других юго-западных рубежей России.

На самом деле

Подводя итог, можно отметить следующее.

1. Строительство военно-морских баз США на Украине началось не после Керченской провокации, как утверждают американские СМИ, а значительно раньше. По некоторым данным в 2014-2015 годах начались подготовительные работы в Очакове.

2. На самом деле, как выяснилось от наших источников в Очакове, на базах ВМФ США, которые будут дислоцироваться в Очакове (а, возможно, и в Николаеве) будут специально оборудованные помещения с новейшей техникой слежения, куда будут допускаться для работы исключительно сотрудники ВМФ США, а местное население будет использоваться исключительно для работы на внешнем периметре.

3. Тактико-технические характеристики оборудования неизвестны, однако очевидно, что оно предположительно будет использоваться для слежения и получения разведданных о передвижении и работе судом Черноморского флота ВМФ РФ.