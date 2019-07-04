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На Украине арестован «важный свидетель» по делу о МН17 

Рамблер 21 минуту назад
В Киеве арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах, сообщает «Росбалт» со ссылкой на «Украинские новости».
Адвокат Роман Гонтарев рассказал, что Цемах находится в статусе подозреваемого по делу о крушении «Боинга» MH-17 «Малазийских авиалиний» в небе над Донбассом летом 2014 года. Отмечается, что арестованный может стать «важным свидетелем» в деле.
19 июня на пресс-конференции Совместной следственной группы были названы имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению MH-17 на Украине в июле 2014 года.
По версии группы, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.
В МИД России назвали обвинения ССГ в адрес россиян голословными.
Украина , В мире , Происшествия , Сергей Дубинский , Игорь Гиркин , МИД , Росбалт , Киев
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