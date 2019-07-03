СБУ решила проверить кандидатов в депутаты Рады

В частности, СБУ собирается проверить данные о пребывании всех троих на территории Украины в течение последних пяти лет.

«Это общественно чувствительный и очень важный вопрос, потому Служба уже сегодня уведомит ЦИК (Центральную избирательную комиссию — прим. «Ленты.ру») о результатах его обработки», — заявили там.

Проверка началась по запросу спикера Верховной Рады Андрея Парубия , который призвал Госпогранслужбу, Генпрокуратуру и СБУ предоставить данные о проживании Клюева, Шария и Кузьмина на Украине. Кроме того, Парубий попросил ЦИК пересмотреть решение о регистрации этих лиц кандидатами в депутаты Рады.

Центризбирком официально пустил на выборы Клюева, Шария и Кузьмина накануне, 2 июля. Решение было принято после того, как Верховный суд Украины обязал комиссию повторно рассмотреть их документы.

Экс-глава администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Клюев, блогер Анатолий Шарий и бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин преследуются правоохранительными органами Украины. Клюева подозревают в присвоении имущества, превышении властных полномочий и незаконном препятствовании митингам, Шария — в заведомо ложном сообщении о преступлении, а Кузьмина — в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в отмывании имущества, добытого преступным путем.