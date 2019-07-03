Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СБУ решила проверить кандидатов в депутаты Рады 

Lenta.ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: @anatolijsharij
Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку в отношении кандидатов в депутаты Верховной Рады Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина. Об этом говорится в Facebook-аккаунте ведомства.
В частности, СБУ собирается проверить данные о пребывании всех троих на территории Украины в течение последних пяти лет.
«Это общественно чувствительный и очень важный вопрос, потому Служба уже сегодня уведомит ЦИК (Центральную избирательную комиссию — прим. «Ленты.ру») о результатах его обработки», — заявили там.
Проверка началась по запросу спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который призвал Госпогранслужбу, Генпрокуратуру и СБУ предоставить данные о проживании Клюева, Шария и Кузьмина на Украине. Кроме того, Парубий попросил ЦИК пересмотреть решение о регистрации этих лиц кандидатами в депутаты Рады.
Центризбирком официально пустил на выборы Клюева, Шария и Кузьмина накануне, 2 июля. Решение было принято после того, как Верховный суд Украины обязал комиссию повторно рассмотреть их документы.
Экс-глава администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Клюев, блогер Анатолий Шарий и бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин преследуются правоохранительными органами Украины. Клюева подозревают в присвоении имущества, превышении властных полномочий и незаконном препятствовании митингам, Шария — в заведомо ложном сообщении о преступлении, а Кузьмина — в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в отмывании имущества, добытого преступным путем.
Досрочные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля. Решение об их проведении принято после того, как президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады из-за чрезвычайно низкого уровня доверия к ней со стороны граждан. На Украине выборы проходят по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам, а 199 кандидатов будут избраны по одномандатным округам.
Последние новости
Названа сумма ущерба от наводнения в Иркутской области Шойгу приказал восстановить «Лошарика» Опубликован список погибших на «Лошарике» подводников
Комментарии
Украина , В мире , Ренат Кузьмин , Виктор Янукович , Анатолий Шарий , Андрей Клюев , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Генпрокуратура РФ , СБУ , Центризбирком России , Верховная Рада , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отравление Алибасова проверили независимые врачи1
«Странное требование»: что Европа хочет от России4
Минобороны опубликовало имена погибших подводников11
В команде Зеленского нашли россиянина16
Пока вы не уснули: почему погибли Герои России51
Видео
02:13
Пока вы не уснули: почему погибли Герои России
В мире
00:15
Названа причина пожара на секретной подлодке
Происшествия
01:01
Гигантский смерч разрушил город в Китае
Катастрофы Погода
00:28
«Все бандиты заезжают на перрон»
Шоу-бизнес
13:39
Россия «катастрофически теряет» россиян
Общество Статьи
01:17
«Путин не ценит слабость»
В мире Политика
02:13
Появились фотографии погибших подводников
Происшествия
00:15
Шойгу рассказал подробности ЧП с подводниками
Происшествия Армия
00:27
В Донбассе обнаружены британские БТР
Оружие В мире
01:17
Названа тема встречи Путина с правительством
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение