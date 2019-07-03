Почему украинские министры игнорируют Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз пытается уволить министра иностранных дел Павла Климкина . Глава МИД издевательски заявляет, что сам уйдет в политический отпуск, чтобы сформировать команду. При этом за дипломатию в офисе Зеленского отвечает жена Климкина — Марина Михайленко. РИА Новости разбиралось в причинах конфликта.

Не попали в ноту

Очередное противостояние Зеленского и Климкина началось из-за вопроса об освобождении украинских моряков, задержанных в ноябре 2018-го за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Двадцать пятого июня МИД Украины получил ноту от российских коллег, в которой Москва извещала о том, что Киев может получить своих военнослужащих, но "в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ ". То есть Россия настаивала на том, что задержанные в любом случае подлежат уголовному преследованию, так как нарушили законы.

Украинское внешнеполитическое ведомство назвало эту ноту "циничной".

"Считаем это предложение России неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей", — ответило министерство, которым руководит Климкин.

Зеленский расценил это как непозволительную самодеятельность.

"Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины", — возмутился Зеленский.

Он признал, что практически не может воздействовать на своевольное министерство. Ранее некоторые украинские чиновники явно показали, что не воспринимают Зеленского в качестве главы государства. Так, председатель СБУ не отдал ему честь, глава Минздрава отказалась подавать в отставку, руководитель Минэнерго забраковал предложенный президентом законопроект о формировании тарифов.

"Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета, а точнее сказать — из "Украинской правды", — описал Зеленский свои взаимоотношения с ведомством Климкина.

Президент Украины потребовал от премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь руководителя МИД к дисциплинарной ответственности. Глава правительства, сохраняя некоторый нейтралитет, предложил компромиссное решение — отправить Климкина в отпуск. Руководитель офиса Зеленского Андрей Богдан сообщил, что президент обратился еще и к парламентариям с просьбой снять Климкина с должности. Предыдущая попытка — в начале июня — сорвалась, Рада не стала увольнять главу МИД.

"Некоторые министры, Верховная рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться к парламенту по поводу смены кадров", — объяснил Богдан.

Он добавил, что предложение Москвы, хотя оно и "неприемлемо", отметать не следовало.

"В процессе переговоров стороны могут найти компромисс", — выразил надежду чиновник.

Пока бумаги о дисциплинарном воздействии на Климкина шли своим бюрократическим путем, в офисе Зеленского решили не ждать, а немедленно и показательно наказать строптивого главу МИД. Климкина не взяли в поездку с президентом в Торонто.

"Министр не будет участвовать в визите в Канаду. Правительственную делегацию Украины для участия в Третьей конференции по вопросам реформ в Торонто возглавит первый вице-премьер-министр Степан Кубив", — информировала пресс-служба МИД.

Климкин заявил, что уходит в отпуск, но не в простой, а в политический. На отдыхе министр намерен заняться созданием своей команды. При этом он подчеркнул, что считает себя по-прежнему правым — на переговоры с Кремлем идти нельзя. А противостояние Зеленского с правительством парадоксальным образом только укрепляет Украину, выразил мнение Климкин.

"Мы не попали в русскую ловушку. Внутренние дискуссии нас усиливают, а Россию — ослабляют. Поэтому принял решение уйти в политический отпуск", — обратился он к своим сторонникам. Текущее положение дел глава ведомства назвал "бардаком".

Обида на ПАСЕ

Министр был прав — некоторые странности в противостоянии команды Зеленского и МИД присутствуют. Так, журналисты выяснили, что жена Климкина — Марина Михайленко — возглавляет департамент внешней политики в администрации президента Украины. Притом что ее отец (соответственно, тесть Климкина) — генерал-майор Юрий Михайленко — проживает в Крыму, награжден в 2014-м медалью "За возвращение Крыма".

Соратники главы МИД, разумеется, высказались в том духе, что внешняя политика Киева до прихода Зеленского была единственно правильной. Глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что Зеленский — "невежда" в делах дипломатии.

"Мы видим позицию государственника, занимаемую министром, не давшим сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды", — без обиняков ругал своего президента Арьев.

Парламентские дипломаты не готовы снижать накала борьбы с "российской агрессией", несмотря на любые заявления Зеленского. Тем более что, по версии Киева, Украина потерпела в ПАСЕ сокрушительное поражение — ассамблея в полном объеме восстановила полномочия российской делегации.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014-м из-за присоединения Крыма, впоследствии Москва не выражала явного желания вернуть своих представителей в состав ассамблеи. Российские парламентарии подчеркивали, что не намерены обращаться за подтверждением своих полномочий. Тем не менее в июне 2019-го ПАСЕ вернула в свой состав делегацию России, ассамблея не стала выдвигать требования к Москве в связи с Крымом и Донбассом. (Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в регионе, Кремль отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.)

Всю эту историю взаимоотношений России и ПАСЕ Киев воспринял как провал своей внешней политики. И в Раде подумали, что надо приостановить членство Украины в ассамблее. Такое решение принял комитет парламента по иностранным делам. Украинские депутаты предложили поставить на вид Совету Европы недостойное, по их мнению, поведение членов ПАСЕ.

"Рекомендуем председателю Рады Парубию обратиться с письмом к международным партнерам по недопущению деградации Совета Европы. Украина должна иметь жесткую реакцию на возвращение России в ПАСЕ. Комитет иностранных дел считает, что проглотить отмену санкций ценой выбрасывания в мусорник семи предыдущих резолюций ПАСЕ — не вариант", — рассказала о резолюции парламентского комитета депутат Светлана Залищук.

И сват, и брат

За спорами вокруг внешней политики Украины стоит обычный конфликт между командами старого и нового президентов, полагает директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко

"Предшественники прекрасно понимают, что как только произойдет полная смена состава, начнутся расследования, судебные процессы, а предъявить людям бывшего президента Петра Порошенко есть что — букет злоупотреблений", — подчеркивает эксперт в разговоре с РИА Новости.

"Другое дело, что Зеленский в сложном положении — ему некем заменить кадры Порошенко в дипломатии, — продолжает Белашко. — "Команда Зе" — это люди, которые понимают про бизнес, схемы, "крыши", но специалистов по международным отношениям и конституционному праву у них нет".

Поэтому в зарубежных поездках главу государства сопровождают его политические противники.

"Например, в Европу с Зеленским поехала Иванна Климпуш-Цинцадзе, идущая в Раду по списку Порошенко. С президентом ехали и дипломаты, которые друг друга в соцсетях поздравляли с днем рождения Гитлера, — вся публика, оставшаяся от Порошенко. Новому лидеру страны просто некем их заменить. И до него украинская дипломатия была сборищем сказочных персонажей. Чего стоит сам Климкин", — отмечает Белашко.

Политтехнолог Константин Долгов согласен, что никакого принципиального спора о смене курса в Киеве нет.

"Речь идет о "дай порулить". Кто бы ни занимался внешней политикой Украины сейчас, она будет вестись в антироссийском ключе. Основное разногласие между Зеленским и Климкиным в том, что последний — из команды Порошенко", — отмечает собеседник РИА Новости.

При этом, полагает эксперт, несмотря на конфликты, украинский политический класс остается единым целым.