В Раде заявили о потере признаков государственности на Украине

Мы на сегодня теряем ряд признаков государственности. Сейчас много активистов, которые творят беспредел по всей стране. Эта война на востоке достала уже всю Украину, и жителей Донбасса более всех, — сказал политик в эфире телеканала NewsOne.

Могилёв отметил, что депутат подчеркнул, что «на протяжении пяти лет уничтожалось государство Украина». Прежнюю власть он обвинил в геноциде украинского народа.

По словам парламентария, если не прекратить войну в Донбассе, Украина развалится.

Как писал News.ru, вечером 28 июня в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая, находящегося под контролем ополченцев ДНР, в крышу дома престарелых попала мина. В результате инцидента никто не пострадал.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать итоги госпереворота и объявили о создании самопровозглашённых республик — ДНР и ЛНР.