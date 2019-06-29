Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Рады рассказал об украинском позоре из-за Климкина 

РИА Новости + ещё 1 44 минуты назад
Фото: © AP Photo / Ronald Zak
Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.
Так парламентарий прокомментировал попытки президента Владимира Зеленского отправить Климкина в отставку. По его словам, в этом противостоянии он не поддерживает ни одну из сторон.
"Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы. Для дипломата (внешность. — Прим. ред.), я считаю, это важно — это элита, скажем так, государственной службы всегда была элитой государственной службы, во все времена", — сказал Скорик.
Депутат также пояснил, что объявление внеочередных парламентских выборов для Зеленского важно, поскольку Рада недееспособна, и без нее президент не может поменять министра иностранных дел, генпрокурора и руководство СБУ.
Ранее Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета, а Климкин не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам. Глава МИД в ответ заявил, что его ведомство имело полномочия без согласований с главой государства направлять ответ на российскую ноту по украинским морякам. Зеленский ранее уже пытался отправить Климкина в отставку, но Верховная рада с небольшим перевесом проголосовала против.
Последние новости
«Обойдемся без русских. Пусть едут арабы!» Что происходит в Тбилиси Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной Путин рассказал, кто из мировых лидеров его восхищает
Комментарии2
Украина , В мире , Николай Скорик , Павел Климкин , Владимир Зеленский , МИД , СБУ , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин обсудили судьбу украинских моряков59
У «слуги народа» обнаружили двойное гражданство115
Грузинская диаспора обратилась к Путину с призывом130
Мэй дала Путину обещание32
Британский журналист перебил Путина и пожалел219
Видео
00:32
Путь к Шереметьево затопило
Происшествия
05:42
€5000 в день. Соцсети заполонили секс-вербовщики
Интернет Наука и техника
01:38
Московская погода побила три рекорда
Погода Новости Москвы
05:13
«Очень глупо»: Трамп о встрече с Путиным
В мире
03:48
Медведчук рассказал о важном сигнале для Киева
В мире Украина
01:51
Британский журналист перебил Путина и пожалел
Политика
00:59
Кикабидзе назвал гостеприимство минусом Грузии
В мире Кавказ
00:20
Кадыров отреагировал на слова Путина о предательстве
Политика
00:34
Сколько Алибасовы заработали на «отравлении»
Шоу-бизнес
04:11
Шатунова экстренно госпитализировали
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение