Депутат Рады рассказал об украинском позоре из-за Климкина

Так парламентарий прокомментировал попытки президента Владимира Зеленского отправить Климкина в отставку. По его словам, в этом противостоянии он не поддерживает ни одну из сторон.

"Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы. Для дипломата (внешность. — Прим. ред.), я считаю, это важно — это элита, скажем так, государственной службы всегда была элитой государственной службы, во все времена", — сказал Скорик.

Депутат также пояснил, что объявление внеочередных парламентских выборов для Зеленского важно, поскольку Рада недееспособна, и без нее президент не может поменять министра иностранных дел, генпрокурора и руководство СБУ

Ранее Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета, а Климкин не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам. Глава МИД в ответ заявил, что его ведомство имело полномочия без согласований с главой государства направлять ответ на российскую ноту по украинским морякам. Зеленский ранее уже пытался отправить Климкина в отставку, но Верховная рада с небольшим перевесом проголосовала против.