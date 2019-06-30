Освобождённый из Донбасса украинец сделал заявление

Украинец Дмитрий Великий, которого накануне освободили из плена в Донбассе, сообщил, что его забрали в СБУ передает телеканал «112 Украина ». Ранее он был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.

Ночью в дом в поселке, где живет Дмитрий с родителями, пришли сотрудники СБУ.

«Вчера минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Отца сбили с ног», — сообщил он.

По словам Великого, ему даже не дали одеться.

«Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ», — заявил Великий.

В СБУ его продержали до 4:00 утра. По словам мужчины, его снимали «какие-то операторы». Причем было сделано несколько дублей.

«Я никуда не прятался и говорил, что хочу пообщаться с нашими структурами, потому что у меня есть информация о ребятах, которые там находятся», — отметил Великий.

После СБУ его увезли в военную прокуратуру, а затем — в отделение полиции в Павлоград. Великий сообщил, что не хотел отвечать на вопросы без адвоката, но с ним не смогли связаться.