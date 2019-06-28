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Украинских священников выгнали из монастырей на Новом Афоне 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Делегацию единой поместной церкви Украины (ПЦУ) не допустили к службе в двух монастырях на Новом Афоне (Абхазия). Об этом сообщила «Страна.UA».
Члены миссии приезжали на Афон на 21–23 июня. За эти дни делегация планировала посетить монастыри Ксенофонт, Пантократор, Иверон, Филофей, Эсфигмен и Каракал. Однако Филофей и Каракал не признали томос об автокефалии неканоничной Украинской православной церкви Киевского патриархата, выданный патриархом Константинопольским Варфоломеем I. Поэтому отказали священникам.
Несмотря на это, украинские раскольники все же попали в эти два монастыря, смешавшись с толпой мирян. Афонские монахи заметили делегацию ПЦУ и поинтересовались, к какой структуре она принадлежит. После этого верующие попросили членов миссии покинуть обители и не фотографироваться, чтобы не дискредитировать монастыри. Делегации запретили оставлять на службу записки о поминовении, написала «Газета.ru».
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Комментарии
Украина , В мире , РПЦ , Газета.Ru , Абхазия
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