Украинских священников выгнали из монастырей на Новом Афоне

Делегацию единой поместной церкви Украины (ПЦУ) не допустили к службе в двух монастырях на Новом Афоне ( Абхазия ). Об этом сообщила «Страна.UA».

Члены миссии приезжали на Афон на 21–23 июня. За эти дни делегация планировала посетить монастыри Ксенофонт, Пантократор, Иверон, Филофей, Эсфигмен и Каракал. Однако Филофей и Каракал не признали томос об автокефалии неканоничной Украинской православной церкви Киевского патриархата, выданный патриархом Константинопольским Варфоломеем I. Поэтому отказали священникам.

Несмотря на это, украинские раскольники все же попали в эти два монастыря, смешавшись с толпой мирян. Афонские монахи заметили делегацию ПЦУ и поинтересовались, к какой структуре она принадлежит. После этого верующие попросили членов миссии покинуть обители и не фотографироваться, чтобы не дискредитировать монастыри. Делегации запретили оставлять на службу записки о поминовении, написала «Газета.ru».