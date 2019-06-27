Предстоящие выборы в Верховную раду по смешанной системе была фактически навязана президенту Украины Владимиру Зеленскому уходящей элитой. Партия «Слуга народа» формирует собственный список мажоритарных кандидатов фактически на пустом месте, не имея сильных политиков на местах. О том, какое впечатление оставили кандидаты-мажоритарии Зеленского на Украине, — в материале News.ru.
Пропрезидентская партия — бесспорный фаворит в голосовании по партийным спискам, хотя, согласно последним опросам, её рейтинг несколько снизился: за «Слугу народа» теперь готовы проголосовать около 45% избирателей в то время, как в середине июня 52% респондентов поддерживали партию Дмитрия Разумкова — политконсультанта и топ-спикера избирательной кампа