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Главы ДНР и ЛНР согласились на обмен пленными 

ТК «Звезда» + ещё 34 1 час назад
Фото: РИА Новости
По мнению Пушилина, это поможет обменять всех задержанных.
Глава ДНР Денис Пушилин и руководитель ЛНР Леонид Пасечник согласились освободить четырех удерживаемых человек.
«Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно», — заявил Пушилин.
Так он ответил на просьбу Виктора Медведчука, главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», передает ТАСС. Глава ЛНР Леонид Пасечник добавил, что людей передадут в Минске в пятницу.
Ранее сопредседатель партии Вадим Рабинович анонсировал возможный обмен пленными между Киевом и Донбассом. Он отметил, что в будущем ожидается освобождение пленных и переговоры.
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Украина , В мире , Вадим Рабинович , Леонид Пасечник , Денис Пушилин , Виктор Медведчук , ИТАР-ТАСС
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