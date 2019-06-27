Госбюро расследований Украины допускает арест активов Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины не исключает ареста активов завода "Кузня на Рыбальском" и телеканала "Прямой", которые фигурируют в двух из восьми дел против экс-президента страны Петра Порошенко . Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в опубликованном в четверг интервью изданию "Страна".

"Поскольку в данном случае речь идет об имущественных преступлениях, ставим себе в качестве приоритетных задач предупреждение возможности его отчуждения и обеспечение сохранности. Чтобы в дальнейшем, когда может встать вопрос об убытках, не получилось так, что отсутствует имущество для их возмещения", — сказал Труба, отвечая на вопрос о делах, связанных с заводом "Кузня на Рыбальском" и телеканалом "Прямой".

При этом он считает, что у этих дел "есть перспектива". "В случае получения доказательств и подтверждения фактов мы будем выходить на предъявление обвинения. Но если доказательств не будет, есть другая перспектива — это закрытие дела", — добавил руководитель ГБР.

Он сообщил, что уже вызваны "пока как свидетели" на допрос лица, фигурирующие в этих делах. "Уверен, что это будет не единичный допрос, и в зависимости от полученных результатов следствия последуют еще вызовы. В том числе и высокопоставленных (бывших и нынешних) чиновников государства — мы будем допрашивать их по выясненным обстоятельствам", — сказал Труба.

Завод "Кузня на Рыбальском" — один из крупнейших активов Порошенко, который, по неофициальной информации, он фиктивно продал Сергею Тигипко . Дело с "Кузней" касается возможного отмывания доходов, полученных преступным путем, при продаже предприятия.

По данным СМИ, ГБР подозревает, что покупка "Прямого", отношение к которому имеет Порошенко, связана с легализацией доходов, также полученных преступным путем.