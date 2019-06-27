«Мат на всю Европу»: как украинцы бесят депутатов ПАСЕ

Демарш украинской делегации, внесшей 226 поправок к проекту резолюции о восстановлении прав России в ПАСЕ и покинувшей зал заседаний, возмутил множество европейских депутатов. По словам главы движения русских украинцев Юрия Кота, в курилке ассамблеи в адрес украинских депутатов «звучал отборный трехэтажный мат». Ранее несколько европейских стран временно покинули ПАСЕ.

Украинскую делегацию в ПАСЕ обругали «трехэтажным матом на всех языках Европы в курилке Парламентской ассамблеи». Об этом рассказал лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот , передает ФАН.

«Когда украинская делегация внесла эти 220 с копейками поправок, в зале была полная тишина. Но потом очень многие вышли курить. Мой приятель тоже пошел в курилку. И вот тогда, в курилке ПАСЕ, отборный трехэтажный мат звучал на всех европейских языках», — сообщил он.

По словам Кота, эту историю ему рассказали «хорошие приятели среди депутатов». Он добавил, что 226 украинских поправок к проекту резолюции по возвращению прав России вызвали гневную реакцию среди европейских депутатов.

Кот отметил, что делегаты ПАСЕ отмечали «излишнюю агрессивность и напор» украинских парламентариев, и многие «от них отворачивались, когда те выходили из зала заседаний».

По словам лидера русских украинцев, ему было неприятно, что его сограждане «не смогли проиграть достойно» и потеряли лицо.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой организации в полном объеме подтвердила полномочия делегации России, отклонив все санкционные поправки в проект резолюции.

Как отмечается, принятие резолюции о полномочиях России поддержали 116 парламентариев. При этом против высказались 62 европейских депутата. Сразу после принятия резолюции делегация Украины вышла в центр зала и объявила, что покидает здание.

Украинский депутат Алексей Гончаренко подошел к микрофону и сказал в него: «Мы уходим». Впоследствии член украинской делегации Георгий Логвинский заявил журналистам, что делегация ушла из ассамблеи до решения руководства парламента.

Отвечая на вопрос, когда Украина вернется в ПАСЕ, он подчеркнул, что впереди украинскую делегацию ждут консультации с Верховной радой

27 июня делегации Латвии, Литвы, Грузии и Эстонии вслед за Украиной решили покинуть сессию ПАСЕ. Об этом заявил член украинской делегации Сергей Соболев . Решение последовало после того, как ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.