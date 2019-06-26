В Донецке предотвратили покушения на глав силовых ведомств ДНР

В ДНР задержали трех украинских диверсантов, которые покушались на жизнь руководителей силовых ведомств самопровозглашенной республики. Как отметили в МВД ДНР, за попытками совершения терактов стоят сотрудники второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ . Именно их подозревают в убийстве бывшего главы республики Александра Захарченко

На территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержали группу украинских диверсантов, планировавших убийство руководителей силовых ведомств ДНР, заявила пресс-служба МВД республики.

«Сотрудники силовых структур ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств республики», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение ведомства.

По данным МВД, задержаны три человека: член радикальной группировки «Правый сектор» (организация запрещена в России ) (организация запрещена в РФ), который воевал в Донбассе на стороне Киева , экс-сотрудник внутренних органов Украины и жительница Киева.

Они должны были ликвидировать руководителей силовых органов ДНР, заложить взрывчатку, а также сфотографировать военные, административные и инфраструктурные объекты республики. В списке целей покушения был руководитель одного из силовых ведомств республики с позывным «Ленин». Его должен был устранить снайпер из «Правого сектора».

Группа использовала в качестве наблюдательных точек квартиры жителей Донецка, которые выехали на территорию Украины.

В ходе следственных мероприятий у фигурантов изъяли оружие и боеприпасы, в частности, снайперскую винтовку Savage американского производства, патроны к ней и гранаты.

Как установили следователи, одним из непосредственных руководителей группы задержанных диверсантов оказался Андрей Байдала с позывным «Швед». В МВД отметили, что именно он отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР.

Представитель ведомства уверен, что за попытками совершения террористических актов на территории ДНР стоят сотрудники второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ, созданного «при активном участии» ЦРУ США.

«Силовики стажировались в Америке, там «постигали науку» проведения терактов на территории других государств», — сообщили в ведомстве.

Именно это подразделение СБУ, как установили правоохранительные органы самопровозглашенной ДНР, причастно к теракту в Донбассе, в результате которого погиб бывший руководитель республики Александр Захарченко.

Об этом стало известно 17 июня от источника программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым » на телеканале «Россия-1».

«Непосредственно работы по ДНР в пятом управлении [департамента контрразведки СБУ] организует второй отдел. Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений в Донбассе. В частности, могу отметить Сергея Моторина — кстати, выходца с Донбасса. В настоящее время является помощником начальника пятого управления департамента контрразведки, именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова [позывной «Моторола»] и Александра Захарченко», — сообщил он.

Один из пойманных спецслужбами самопровозглашенной республики диверсантов, по данным телеканала, назвал имя заказчика убийства Захарченко. По словам источника, им является как раз агент пятого управления департамента контрразведки СБУ Андрей Байдала, который, как отметил собеседник телеканала, всегда появлялся на якобы разоблачительных пресс-конференциях в балаклаве и черных очках.

По версии спецслужб, «Швед» курировал группу, ответственную за подготовку убийства руководителя одного из спецподразделений ДНР Ильича — одного из тех силовиков, кто поклялся найти и арестовать убийц Захарченко.

«И получается, что Андрей Байдала хотел убить того, кто охотится за ним самим как за убийцей», — сказали в сюжете.

Среди других сотрудников украинских спецслужб, причастных к организации терактов в регионе, источник назвал Владислава Долгозвяга, Андрея Мушту, Андрея Отенко и Дамира Баштанникова.

Александра Поклада. Авторы телесюжета сообщили, что задержанные спецслужбами ДНР агенты Сергей Бешта, Владислав Зайцев и рассказали о своих кураторах в СБУ, в числе которых назвали начальника пятого управления департамента контрразведки СБУ Романа Червинского, его заместителей Максима Попова

«Правоохранительные органы ДНР и наши братья в ЛНР [самопровозглашенной Луганской народной республике] располагают фотографиями не только этих, но и других военных преступников. Нам известны их места жительства, семейное положение, используемые автомобили», — подчеркнул источник.

Александр Захарченко погиб во время взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Он получил несовместимые с жизнью раны и скончался в больнице. Ему было 42 года.

В российском внешнеполитическом ведомстве его убийство квалифицировали как теракт.