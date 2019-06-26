Про газ, про домик в Майами и хорошо срежиссированные обмороки, приперченные банкротством

Украина делает трагическое лицо и объявляет о банкротстве «Укртрансгаза». Однако это банкротство, очевидно, спровоцировано искусственным образом и с помощью газовых кредитов МВФ легкопоправимо. Почему Украине выгодно изображать жертву?

«Вечные угрозы Киева в духе «держите меня трое, ибо двое не удержат», большей части Европы уже порядком надоели», — написал в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Непосредственным поводом для такого обобщения стала угроза Украины покинуть ПАСЕ в том случае, если Россия в него вернется. Но повод тут не принципиален.

Создается впечатление, что иного способа поддерживать контакты с Россией и Европой у Украины просто нет. Украина крутит роман с Европой и бдительно следит за тем, чтобы та не дай бог не изменила ей с Россией. Стоит Европе слегка улыбнуться своему восточному партнеру, как хлоп — Украина падает в обморок. Надо заметить, что Украине такая стратегия приносит определенные выгоды. Бешеные кредиты от МВФ и судебные решения в пользу «бедной, больной» Украины (например, Стокгольмского арбитража) тому доказательство. Там так и было сказано, что, поскольку Украина — бедна, то именно Россия должна ей выплатить неустойку по газовым контрактам. Такой вот юридический нонсенс случился в законопослушной Европе.

И все-таки, есть большой шанс, что до сих пор безотказно работающий механизм шантажа однажды может не сработать.

Не транзитом единым

Суть в том, что свое козырное место в списке европейских головных болей Украина занимает по очень простой причине — она является страной-транзитером для поставок российского газа в Европу.

Европа — девушка теплолюбивая и очень меркантильная. Просто так она никого не полюбит, и надо очень постараться, чтобы в голубых европейских глазах затеплилась искра нежности. Украина старается изо всех сил. И у нее это неплохо получается!

Схема проста: Европа зависима от газа из России на 30% — цифра существенная. Это самый крупный поставщих тепла и света в Европу. Если газ через Украину перестанет поступать, Европу ждет энергетический коллапс. Собственно говоря, Россия, которой давно уже надоели украинские истерики, сделала все, чтобы обезопасить и себя, и Европу. Два новых газопровода — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» — обходят Украину далеко стороной. Как только они заработают, необходимость в украинском транзите отпадет, и вот тогда случится страшное: Украина потеряет свой главный козырь, который до сих пор обеспечивал ей европейскую благосклонность.

То есть транзит газа для Украины — вопрос не столько денег (хотя и денег тоже, все же ежегодно за это ей капает 3 милрд долларов), сколько политического веса и в Европе и в мире.

В случае, когда газ пойдет в через альтернативные для Украины пути, Украина, которая до сих пор практически на равных разговаривала с Макроном и Меркель, перейдет в разряд бедных и бесперспективных для Европы стран, которые где-то путаются под ногами, но, в сущности, никого не интересуют.

Украина это понимает и делает все, чтобы разыграть свой последний шанс.

Кокетливое банкротство

Банкротство «Укртрансгаза» может стать ее последней цыганочкой с выходом на европейскую сцену. Ведь потом, когда заработают в полную силу обходные газопроводы, ей перестанут уделять пристальное внимание. И вот, пока не случилось непоправимое, надо спеть эту лебединую песню громко, так, чтобы всем запомнилось.

И первое, что делает Украина в сложившейся ситуации, это скорбное лицо: «Укртрансгаз» гибнет, трагически сообщает она и, по традиции, падает в обморок.

Почему банкротство «Укртрансгаза» — это трагедия? Потому что именно эта «детка» украинского «Нафтогаза» обеспечивает транзит голубого топлива в Европу из России с любовью. Почему несчастная «детка» гибнет? Потому что в течение последних трех лет «Укртрансгаз» недополучал миллиарды гривен, так как расходы компании (то есть стоимость так называемого технологического газа, составляющего до 30% от объема прокачки) не включены в стоимость газа для потребителей.

Это — системная рукотворная проблема проблема, о существовании которой руководство «Нафтогаза» знало давным-давно. Правительство и руководство "Нафтогаза" сознательно и целенаправленно банкротили "Укртрансгаз". Именно так — сознательно и целенаправленно. Потому что это, с одной стороны, позволяло им не сильно завышать тарифы на газ, вешая все убытки на несчастный "Укртрансгаз", а, с другой, позволило прийти к сегодняшнему результату — к угрозе банкротства той самой организации, которая жизненно важна для Европы (потребителя российского газа) и России (его поставщика).

Но почему бы не внести изменения в тарифы и не учесть все предполагаемые расходы — спросит разумный читатель. Нельзя, потому что от этого пострадает потребитель, который и так платит несусветные деньги за газ — ответит на это руководство страны и зальется горючими слезами. Таким сомнительным образом правительство Украины жалеет бедных украинцев, при этом гарантированно разоряя свое же предприятие, обслуживающее всю газотранспортную систему Украины (ГТС), то есть ту самую «трубу», качающую российский газ в Европу.

Заметим, что о существовании этой проблемы правительство в курсе уже три года, но только теперь Украина сказала «Ой!» и хлопнулась в обморок. Но тут она явно переигрывает. Слезы «Нафтогаза» в данном случае откровенно крокодильи.

С каждой коровы — двойной удой

На Украине принято каждую корову доить дважды, поэтому там не только грабят потребителей, но и требуют восполнить убыток «Укртрансгаза». На сегодняшний день задолженность компании составляет около 4 млрд гривен, или $152,7 млн Сразу надо сказать, что для ГТС Украины, в которой крутятся миллиарды долларов, это не такая уж большая сумма. Например, в мае 2018 года НАК «Нафтогаз» выплатил руководящим сотрудникам компании премии в общем размере 46,3 млн, что составляет чуть ли не треть долга «Укртрансгаза». О махинациях с тарифами и удивительными исчезновениями прибыли в сфере ГТС давно и упорно говорит бывшая премьер Юлия Тимошенко , которая на фоне предвыборной кампании даже обратилась в Государственное бюро расследований.

«Мы подали в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступления — о доведении нашей газотранспортной системы искусственно, умышленно, планово до искусственного банкротства», — заявила главная украинка с косой.

Но власти гораздо выгодней страдать от бедности, чем признавать собственное жульничество. Почему? Да потому что в 2017 году Стокгольмский арбитражный суд, разбирая иск украинского «Нафтогаза» к российскому «Газпрому» , решительно стал на сторону первого и присудил российской стороне выплатить «жертве» $4,6 млрд Причина судебного иска заключалась в неуклюжих действиях украинской власти в отношении газовых контрактов и манипуляции цифрами, но Стокгольм переложил всю ответственность на Россию. Последняя имела все основания сомневаться в том, кто здесь жертва, и платить отказалась.

«Напомню, — говорит украинский эксперт энергетического рынка Валентин Землянский, — международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что «Нафтогаз» дырку получит от бублика, а не деньги от «Газпрома».

Однако теперь Украина снова изображает жертву: ах, бедный «Укртрансгаз»! Он без пяти минут банкрот! Еще несколько недель, и ГТС Украины остановится в безмолвном безденежье! Ах, бедная Европа, она не сможет получать газ! А кто в этом виноват?

По украинской версии — Россия, которая упрямо не хочет оплачивать жульничество украинского правительства.

К маме в Майами

Но украинским газотранспортным менеджерам, будем откровенны, плевать и на Украину, и на Европу, и на ГТС. Тот же Коболев, глава «Нафтогаза Украины», на ту самую премию, полученную за решение Стокгольмского суда (реальных денег, напомним, еще никто в глаза не видел, Россия их выплачивать отказалась), уже прикупил себе поместье в Майами. От греха подальше он записал его не на себя, а на маму, но это дела не меняет. То есть денег (у «Нафтогаза») нет, а дом в Майами (у Коболева) есть. И взяты они как раз из тех скудных средств простых граждан, которые собирают гроши, чтобы оплатить газ в квартире, расположенной не в Калифорнии, а в Киеве или Одессе.

Вот почему Украина уже несколько последних лет пытается переложить проблемы транзита с больной украинской головы на здоровую российскую. Потому что деньги тратятся не на то и не туда.

Что будет дальше?

Контракт о продлении договора по транзиту российского газа до сих пор между Украиной и Россией не подписан. Срок завершения старого контакта — 31 декабря 2019 года. Если не будет подписан новый, об этом в первую очередь узнает Европа, которую ждет зимний отопительный кризис. Россия вежливо предлагает Украине этот контракт подписать, причем на весьма выгодных условиях, но Украина предпочитает изображать жертву. При сохранении нынешней ситуации (с маминым домом Коболева в Майами) этот злополучный контракт подписан никогда не будет. Последняя драматическая находка украинских газовых бизнесменов — мифическое банкротство «Укртрансгаза». Украина, очевидно, блефует, и ставки в игре очень высоки. Если несчастный «Укртрансгаз» действительно обанкротится, Украина может оказаться причиной европейской энергетической катастрофы, виноватой в которой опять, конечно же, сделают Россию.

И тогда Украина слезливо обратиться к Европе за помощью о взыскании денег с России за банкротство "Укртрасгаза". Ну, а на премию, коль случится все-таки такое счастье, Коболев купит домик своей маме где-нибудь уже на Мальдивах. Чего тут мелочиться-то?

Хотя последнее, то есть то, что Россия согласится платить Украине за ее же долги, вряд лию… И тогда разразится\ желанный и любимый Украиной скандал с истериками и обмороками…

Предварительный вывод

Нынешняя задача украинских махинаторов проста — столкнуть интересы Европы и России. Никакого кризиса нет, газотранспортной системе Украины ничего не угрожает, но шум по этому поводу куда выгодней, чем спокойное соблюдение договоренностей. И чем простое и даже выгодное Украине заключение договоров на транзит и поставку газа. Потому что в этом случаен выиграют все, а в случае, если Россию принудят выплатить нукраинские неустойки, выиграют коболевы и порошенки…

Чем больше Украина жалуется на жизнь, чем дольше она лежит в обмороке и потрясает перед перепуганными европейцами дырами в своем бюджете, тем больше у нее шансов на финансовое сочувствие Европы. И тем ближе Мальдивы с Майами.