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У экс-советника Порошенко проходят обыски 

RT на русском + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу партии.
В «Европейской солидарности» назвали обыски «циничным политическим давлением и неприкрытым преследованием по политическим мотивам».
Причины обыска не сообщаются.
В апреле Бирюков заявил, что снаряд нового комплекса крылатых ракет «Нептун» способен пролететь около 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте.
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