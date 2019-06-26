У экс-советника Порошенко проходят обыски

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу партии.

В «Европейской солидарности» назвали обыски «циничным политическим давлением и неприкрытым преследованием по политическим мотивам».

Причины обыска не сообщаются.

В апреле Бирюков заявил, что снаряд нового комплекса крылатых ракет «Нептун» способен пролететь около 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте.