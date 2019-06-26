Зеленский сделал первое назначение в Крыму

Зеленский назначил своего «постпреда в Крыму»

"Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", — говорится в документе.

Антон Кориневич до своего назначения работал заместителем директора по научно-педагогической работе Института международных отношений Киевского национального университета имени Т. Шевченко.

В декабре 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил так называемого "постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым" Бориса Бабина , который в августе 2017 года сменил на этом посту Наталию Попович.

Временное представительство президента Украины в Крыму находится в Херсоне. Основной задачей "постпреда президента Украины в АРК" в Киеве назвали "восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом".