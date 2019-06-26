Зеленский сделал первое назначение в Крыму

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Зеленский назначил своего «постпреда в Крыму» 

РИА Новости Крым + ещё 3 44 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим так называемым "постоянным представителем в Автономной Республике Крым" Антона Кориневича. Соответствующий указ размещен на официальном сайте украинского президента.
"Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", — говорится в документе.
Антон Кориневич до своего назначения работал заместителем директора по научно-педагогической работе Института международных отношений Киевского национального университета имени Т. Шевченко.
В декабре 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил так называемого "постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым" Бориса Бабина, который в августе 2017 года сменил на этом посту Наталию Попович.
Временное представительство президента Украины в Крыму находится в Херсоне. Основной задачей "постпреда президента Украины в АРК" в Киеве назвали "восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом".
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Комментарии96
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Борис Бабин , Республика Крым
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