Вакарчук рассказал о превращении Зеленского в зомби

Лидер группы «Океан Эльзы» и член украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук интервью «Обозревателю» рассказал, какие отношения в настоящий момент его связывают с действующим президентом страны Владимиром Зеленским , а также упомянул, что глава государства рискует превратиться в «зомби».

Отвечая на вопрос, будет ли организована коалиция партий «Голос» и пропрезидентской «Слуга народа» на выборах в Верховную раду , Вакарчук отметил, что затрудняется с репликой, поскольку в настоящий момент не может охарактеризовать свои отношения с президентом.

«Когда ты два года не общаешься ни лично, ни по телефону — сложно сказать, какие у тебя отношения — плохие или хорошие», — заявил музыкант.

При этом Вакарчук подчеркнул, что, придя в политику, Зеленский рискует стать «зомби».

«Создается впечатление, когда новый президент пришел во власть, и старая политика начала охватывать его вокруг, как в тех фильмах про зомби. Знаете, они возвращаются и есть опасность, что могут заразить вирусом старой политики», — пояснил лидер партии «Голос».

При этом певец заметил, что несмотря на это члены его партии готовы поддерживать все позитивные реформы и предложения действующего президента.