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Вакарчук рассказал о превращении Зеленского в зомби 

Рамблер + ещё 1 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер группы «Океан Эльзы» и член украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук в интервью «Обозревателю» рассказал, какие отношения в настоящий момент его связывают с действующим президентом страны Владимиром Зеленским, а также упомянул, что глава государства рискует превратиться в «зомби».
Отвечая на вопрос, будет ли организована коалиция партий «Голос» и пропрезидентской «Слуга народа» на выборах в Верховную раду, Вакарчук отметил, что затрудняется с репликой, поскольку в настоящий момент не может охарактеризовать свои отношения с президентом.
«Когда ты два года не общаешься ни лично, ни по телефону — сложно сказать, какие у тебя отношения — плохие или хорошие», — заявил музыкант.
При этом Вакарчук подчеркнул, что, придя в политику, Зеленский рискует стать «зомби».
«Создается впечатление, когда новый президент пришел во власть, и старая политика начала охватывать его вокруг, как в тех фильмах про зомби. Знаете, они возвращаются и есть опасность, что могут заразить вирусом старой политики», — пояснил лидер партии «Голос».
При этом певец заметил, что несмотря на это члены его партии готовы поддерживать все позитивные реформы и предложения действующего президента.
«Наша задача — сделать так, чтобы те люди, которые декларируют изменения, — не были заражены», — резюмировал Вакарчук.
Комментарии2
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Верховная Рада
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