Назван процент желающих вступления в НАТО украинцев

Порядка 48,9% опрошенных украинцев проголосовали бы за вступление Украины НАТО , 23,2% проголосовали бы за законодательное закрепление внеблокового статуса страны, следует из результатов опроса Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра «Социальный мониторинг».

16% украинцев не участвовали бы в референдуме о вступлении в НАТО или же законодательном закреплении внеблокового статуса Украины, 11,8% затруднились ответить, передает «Интерфакс-Украина».

Кроме того, 56,7% украинцев поддерживают вступление страны в Еврособз, 19,4% — за восстановление и укрепление экономических связей с Россией, Беларусью, Казахстаном и другими странами СНГ. 13,5% не участвовали бы в таком референдуме, 10,4% — затруднились ответить.

Опрос проводился с 13 по 21 июня методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Полевой этап опроса проводился с 13 по 19 июня 2019г.

Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и региону. Участие приняли 3 тыс. респондентов, стандартное отклонение — около 1,8%.