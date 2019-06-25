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Назван процент желающих вступления в НАТО украинцев 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Порядка 48,9% опрошенных украинцев проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 23,2% проголосовали бы за законодательное закрепление внеблокового статуса страны, следует из результатов опроса Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра «Социальный мониторинг».
16% украинцев не участвовали бы в референдуме о вступлении в НАТО или же законодательном закреплении внеблокового статуса Украины, 11,8% затруднились ответить, передает «Интерфакс-Украина».
Кроме того, 56,7% украинцев поддерживают вступление страны в Еврособз, 19,4% — за восстановление и укрепление экономических связей с Россией, Беларусью, Казахстаном и другими странами СНГ. 13,5% не участвовали бы в таком референдуме, 10,4% — затруднились ответить.
Опрос проводился с 13 по 21 июня методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Полевой этап опроса проводился с 13 по 19 июня 2019г.
Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и региону. Участие приняли 3 тыс. респондентов, стандартное отклонение — около 1,8%.
Отметим, что ранее сообщалось об опросе на ту же тему от центра социальных и маркетинговых исследований «Социс». Результаты значительно отличаются — в исследовании «Социса» 66,2% опрошенных украинцев отдали бы свой голос за вступление страны в ЕС, против проголосовали бы 19,3%; за вступление Украины в НАТО готовы отдать свой голос 53,9% опрошенных, 29,5% высказались бы против.
Напомним, депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что, следуя курсу Украины на вступление в Евросоюз и НАТО, страна может потерять Донбасс.
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Украина , В мире , Социология , Надежда Савченко , ЕС , Верховная Рада , НАТО , Интерфакс
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