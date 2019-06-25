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Филарет обвинил «новую церковь» Украины в захвате храмов 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский раскольник Филарет заявил, что "новая церковь" Украины осуществляет рейдерский захват храмов возглавляемой им структуры, и потребовал, чтобы в ситуацию вмешались власти.
Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Филарет ранее уже обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой защитить от "новой церкви".
"Так называемая Православная церковь Украины начала рейдерские атаки и захватывает наши храмы. Прежде всего, захватили уже Феодосиевский мужской ставропигиальный монастырь, Успенскую церковь в Киеве, сейчас планируется захват Владимирского собора. Думаю, этими захватами не ограничатся — будут захватывать храмы Киевского патриархата", — цитирует Филарета агентство УНН.
Он сообщил, что намерен обратится в органы государственной власти, чтобы те защитили права и свободы верующих.
"Если наша власть не будет нас защищать, мы будем обращаться к европейской общественности, поскольку, если Украина хочет войти в Европейский союз, то она должна выполнять демократические условия, защищать права человека, которые существуют в Европе", — добавил Филарет.
Он также уточнил, что не намерен обращаться в суд, поскольку суды в Украине "продажные".
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявлял, что в "новой церкви" нет раскола.
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Комментарии
Украина , В мире , Арсен Аваков , ЕС , РПЦ , Киев
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