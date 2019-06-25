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Песня Газманова стала причиной расследования на Украине 

Рамблер + ещё 5 19 минут назад
Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов. Об этом сегодня сообщило МВД Украины.
По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что во время празднования выпуска одной из групп Национальной академии Национальной гвардии Украины была использована песня «популяризирующая российских военных».
«По данному факту командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования руководством Национальной академии НГУ», — говорится в сообщении МВД Украины.
По данным издания Realist, украинской активист Сергей Стерненко привел видеозапись, из которой следует, что во время празднования включали песню «Офицеры» Олега Газманова. И под нее танцевали выпускники. https://realist.online/news/skandal-v-nacgvardii-vypuskniki-akademii-v-harkove-tancevali-pod-hit-okkupantov-video
Ранее Министерство культуры Украины обнародовало «черный список» деятелей культуры из России, которые «создают угрозу национальной безопасности», в их число был включен и Олег Газманов.
Комментарии16
Украина , Видео , В мире , Олег Газманов , МВД
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