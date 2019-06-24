Депутат Верховной рады и представитель украинской делегации Борислав Береза снова оскорбил журналистку телеканала «Россия 1» Ольгу Скабееву в ПАСЕ.
Во время прямого включения с заседания ПАСЕ Береза «бесцеремонно ворвался в эфир», передают «Вести.ru».
Скабеева предложила ему извиниться за прошлый инцидент, но украинский политик начал задавать неприличные вопросы личного характера, оскорбляя при этом и супруга Скабеевой — соведущего программы «60 минут» Евгения Попова.
Береза так и не объяснил, почему покидает ассамблею. Также Скабеева отметила, что говорит с ней представитель Киева почему-то на русском, а не на украинском.
Скабеева предложила считать его поведение «агонией, последним перформансом».
«До свидания, Борислав Береза. Завтра он, как известно, покинет ПАСЕ», — сказала она.
Напомним, ПАСЕ готовится проголосовать по резолюции, которая даст право России вернуться к полноценной работе в ассамблее. Украина пригрозила выйти из ПАСЕ.
В январе Береза оскорбил российскую журналистку и толкнул ее. Инцидент попал на видео.