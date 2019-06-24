Названы 20 достижений Зеленского

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Команда Зеленского назвала 20 достижений президента за месяц работы 

RT на русском + ещё 2 37 минут назад
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором перечислены 20 достижений украинского лидера за первый месяц его работы.
Как сообщает «СТРАНА.ua», соответствующий ролик опубликован на странице «Команда Зеленского» в Facebook.
В списке, в частности, указывается, что за месяц работы Зеленский «убедил западных партнёров в неизменности курса на евроинтергацию», «получил от западных лидеров поддержку позиции Украины в вопросе освобождения пленных и санкционного давления на Россию» и «развеял мифы о дефолте».
Уточняется, что в достижения главы Украины также записали роспуск Верховной рады, открытие улицы Банковая для людей и отказ властей Украины от прямых переговоров с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
Ранее Зеленский призвал легализовать игорный бизнес и отменить мораторий на продажу земель на Украине.
21 июня украинский лидер на встрече с бизнес-сообществом в Киеве рассказал, как превратить Украину в богатое государство.
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Комментарии1
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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