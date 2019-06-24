Названы 20 достижений Зеленского

Команда Зеленского назвала 20 достижений президента за месяц работы

Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором перечислены 20 достижений украинского лидера за первый месяц его работы.

Как сообщает «СТРАНА.ua», соответствующий ролик опубликован на странице «Команда Зеленского» в Facebook.

В списке, в частности, указывается, что за месяц работы Зеленский «убедил западных партнёров в неизменности курса на евроинтергацию», «получил от западных лидеров поддержку позиции Украины в вопросе освобождения пленных и санкционного давления на Россию» и «развеял мифы о дефолте».

Уточняется, что в достижения главы Украины также записали роспуск Верховной рады , открытие улицы Банковая для людей и отказ властей Украины от прямых переговоров с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

Ранее Зеленский призвал легализовать игорный бизнес и отменить мораторий на продажу земель на Украине.

21 июня украинский лидер на встрече с бизнес-сообществом в Киеве рассказал, как превратить Украину в богатое государство.