Стала известна причина нового раскола украинской церкви

Конфликт между бывшим главой непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом и руководством Православной церкви Украины (ПЦУ) возник из-за того, что стороны не смогли уладить финансовые вопросы. Об этом сообщает украинский портал «Вести» со ссылкой на источники в церковных кругах.

По данным издания, Константинопольский патриархат усилил давление на ПЦУ, чтобы получить контроль над украинскими церквями и монастырями. 3 ноября занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко заключил с Вселенским патриархом Варфоломеем секретное соглашение, в котором пообещал передать некоторые храмы Константинополю в обмен на предоставление УПЦ томоса об автокефалии. Представители Варфоломея встретились с новым президентом Владимиром Зеленским , чтобы тот подтвердил намерения, однако получили отказ.

После этого тон, которым Константинополь говорил с ПЦУ, резко сменился. В частности, по данным «Вестей», в электронном письме на имя главы ПЦУ Епифания Варфоломей четко обозначил: церковь должна будет перечислять Вселенскому патриархату «десятину». Речь шла о 7100 общинах, которые в общей сложности должны были ежемесячно платить Константинополю около 28 миллионов долларов. «Это сумма, совершенно неподъемная для украинской церкви. Говорит ли это о том, что Варфоломей не знаком с реалиями? Вряд ли. Скорее, он хотел подтолкнуть этим ПЦУ к активным действиям в вопросе [передачи] ставропигий», — отмечает собеседник издания.

Ситуация усложнялась тем, что большинство финансовых потоков в ПЦУ до сих пор контролирует Филарет. В недавнем интервью он заявил, что Епифаний «хочет ликвидировать Киевский патриархат и патриархию, чтобы завладеть средствами». О финансовом характере конфликта между ПЦУ и УПЦ КП говорит и то, что на Синоде, который созвал Филарет для восстановления Киевского патриархата, в основном обсуждались имущественные вопросы.

11 июня Филарет сообщил, что не принимает томос об автокефалии ПЦУ, так как не имел возможности ознакомиться с документом. По его словам, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не проголосовал за него, ведь он закрепляет переход из одной зависимости в другую.

Позже иерарх созвал Собор, на котором было решено восстановить Киевский патриархат, которых ликвидировали после получения томоса. В ПЦУ заявили, что собрание Филарета не может называться Собором.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном Соборе, созванном по инициативе патриарха Варфоломея и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В состав структуры вошли в основном представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав еще в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний, а Филарет получил статус почетного патриарха ПЦУ.