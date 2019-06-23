Украина продолжает говорить по-русски

Проведенный на Украине соцопрос показал: более половины украинцев продолжают общаться по-русски, а на «мову» переходят только в стенах официальных учреждений. Эксперты говорят, что данные соцопроса занижены — в реальности число регулярно разговаривающих на русском украинцев существенно выше. Так почему 25 лет тотальной украинизации так и не смогли вытеснить русский язык из незалежной?

По результатам опубликованных в пятницу исследований компании TNS, более трети украинцев считают родным языком русский. Однако гораздо больше — половина — и дома и на работе использует и русский, и украинский язык в равной степени. Украинский язык с небольшим перевесом доминирует в сфере формального общения — например, в учебных заведениях (53%), зато русский преобладает в неформальном общении — с друзьями, знакомыми (52%) и в Интернете (56%).

При этом украинский язык остается, можно сказать, западно-провинциальным. Как пишет «Cтрана», его ожидаемо чаще используют на западе и в центре страны, а также в малых населенных пунктах. Зато русский язык остается «восточным и городским», то есть преобладает на востоке и юге, а также в крупных городах. При этом треть опрошенных требует преподавать русский в школах, а 15% выступают за предоставление русскому языку официального статуса на уровне областей Украины.

Наиболее активную поддержку статуса украинского языка как единственного государственного продолжает демонстрировать запад Украины. Сторонники двух государственных языков сосредоточены на юге и востоке (34% и 27% соответственно).

Многие украинские политологи сошлись во мнении, что русский язык является удобным и привычным средством коммуникации на Украине, и 25 лет тотальной украинизации не смогли вытеснить его из речи.

Украинский общественный деятель Александр Скубченко считает, что русский язык привычен уху любого украинца и его перевод на «мову» — «манипуляция с целью показать, что этот язык чужд нашей стране». «Как бы власти ни старались, русский язык был, есть и останется родным языком для определенной части украинского населения. На русском люди говорили здесь 100 и 200 лет назад, говорят сейчас и будут говорить», — сказал Скубченко газете ВЗГЛЯД.

Он согласился, что украинский язык стал доминировать в сфере официального общения, например, на работе. «Но примерно 30% все равно респондентов выступили за придание русскому языку статуса официального. А согласно другому исследованию, 30% украинцев выступает за обучение в школах не только на украинском, но и на русском языке», — отметил он.

Скубченко добавляет, что согласно скрытым исследованиям, русский язык во многих сферах буквально доминирует. Так, обнаружилось, что пользователи банкоматов крупнейшего частного банка Украины — ПриватБанка — в 97% случаев выбирают обслуживание на русском языке.

«У нас проводилось исследование с анкетированием на русском и украинском языках. Так вот анкету на русском языке выбирали более 70% участников опроса. Такие скрытые исследования показывают, что русский язык в нашей стране второй по популярности как минимум», — сказал Скубченко.

Напомним, что все последние пять лет, несмотря на давление правительства, на Украине сохранялось движение в защиту русского языка. Еще в конце 2016 года в городе Днепр (Днепропетровск) прошла межрегиональная конференция, участники которой, как сообщала тогда газета ВЗГЛЯД, не побоялись выступить с резолюцией — принять закон о защите и популяризации русского языка, отменить языковые квоты на радио и телевидении. Участником конференции, одним из активистов этого движения как раз и был Скубченко.

Одним из инициаторов гонений на русский язык в то время был депутат верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Бригинец . Когда корреспондент газеты ВЗГЛЯД попросил его объяснить итоги соцопроса (на русском языке, которым депутат свободно владеет), Бригинец начал отвечать на украинском. «Я думаю, что сохраняется информационная и медийная оккупация. До 2015 года СМИ контролировались россиянами и русскоговорящими. Это ярмо геноцида, которое отражается на людях», — сказал Бригинец (перевод газеты ВЗГЛЯД). Он считает, что русский язык продолжает доминировать в неформальной сфере по той причине, что «со времен царизма» украинский язык неоднократно подвергался запретам.

После этого депутат быстро сменил тему и вдруг перешел к ситуации внутри самой Российской Федерации. Он заявил, что знаком с исследованиями, которые свидетельствуют о том, что большинство жителей России уже составляют мусульмане. «Читал, что в России 62% мусульман и доминирующая религия — это ислам… И что теперь? Надо что-то решать! Или вы продолжите называть себя славянской православной страной? Надо вам идеологию менять», — сыронизировал депутат.

После такого диалога у газеты ВЗГЛЯД остались сомнения в адекватности члена украинского парламента

В отличие от Бригинца, другой известный украинский политолог с репутацией русофоба, директор Института трансформации общества Олег Соскин в интервью газете ВЗГЛЯД не стал менять тему, а прямо признал:

«Русским языком так или иначе пользуются как коммуникативным инструментом. Поэтому он присутствует везде. Украинцы тоже активно им пользуются, особенно в интернете, согласился политолог. Тем более, что украинского сегмента Интернета практически нет. Чаще всего, русский контент информативнее и глубже. А запрет русского языка можно уже считать анахронизмом — сейчас это уже не работает. Поэтому надо знать русский и английский. В этом отношении украинцы очень прагматичные и практичные люди», — подчеркнул Соскин.

«Русский вытеснить невозможно. Это как слона не заметить в посудной лавке.

Так и на Украине, русский язык — это глобальное лингвистическое средство, которым в той или иной степени владеет все население. Вообще в мире, в ситуации глобализации мировыми языками стали английский, немецкий, французский, испанский и русский», — подытожил Соскин.

Скубченко тоже отметил узость украинского сегмента Интернета. «Русскоязычных сайтов больше, там больше информации. А украиноязычный сегмент меньше. Именно поэтому популярностью пользуется русский сегмент», — пояснил Скубченко.

Тем не менее, борьба с русским языком за счет квот в СМИ, за последние пять лет дала свой эффект, отметил Скубченко.

«С принятием нового языкового закона, который я считаю законом о фактическом запрете русского языка, квоты увеличились до 90% — столько должно быть украинского языка на телевидении. Но у людей нельзя забрать тот язык, на котором они говорят. Все эти драконовские запреты нужно отменять. Единственная правильная ситуация — это два государственных языка: русский и украинский», — считает общественный деятель. Он добавил, что новый президент Владимир Зеленский во время избирательной кампании предлагал избегать штрафов за использование русского языка, а развитие украинского языка стимулировать мягкими, косвенными мерами.

Напомним, что в своей предвыборной компании Зеленский выступал против гонений на русский язык. «Не надо давить их языки. Не надо давить русский язык», — призывал он. После прихода к власти Зеленский продолжил активно использовать русский язык в публичных выступлениях, так что Львовский областной совет даже вынужден был официально потребовать от главы государства перейти на «мову».

А главный идеолог Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков на днях жестко парировал требование журналистки говорить с ней по-украински во время интервью. Он заявил, что не обязан говорить на государственном языке, — по крайней мере, пока не станет народным депутатом.