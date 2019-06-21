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МВД Украины посоветовало геям и лесбиянкам не призывать к миру с Россией 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
МВД Украины попросило участников ЛГБТ-парада не призвать к миру с Россией
С 16 июня в Киеве проходит серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд". Завершится все Маршем равенства в воскресенье, который пройдет 23 июня, передает "Интерфакс". Как ожидается, в нем примут участие 10 тысяч человек.
Первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой сказал, что на первом месте стоит безопасность граждан, поэтому на улицы выйдут все подразделения — ГСЧС, полиции, а также подразделения полиции диалога. Он пообещал жесткий ответ на любые попытки провокаций.
В свою очередь начальник полиции Киева Андрей Крищенко сказал, что участники марша предупреждены о недопустимости использования во время шествия национальной символики или призывов к миру с Россией.
В то же время в Киеве пройдет акция под названием "Всеукраинская стража на защите семей и детей" против "КиевПрайда".
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Украина , В мире , Сергей Яровой , Андрей Крищенко , МВД , Интерфакс , Киев
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