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В Киеве предсказали новый майдан 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в стране возможен новый майдан из-за попыток отменить закон об украинском языке. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, депутаты Верховной рады, которые решили оспорить закон в Конституционном суде, являются "пятой колонной".
Он также добавил, что данная судебная инстанция является "слабой".
Кириленко подчеркнул, что отмена закона приведет к "языковому майдану".
Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского призвали прекратить языковую дискриминацию в стране.
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Украина , В мире , Вячеслав Кириленко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Киев
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