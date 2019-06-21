Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в стране возможен новый майдан из-за попыток отменить закон об украинском языке. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, депутаты Верховной рады, которые решили оспорить закон в Конституционном суде, являются "пятой колонной".
Он также добавил, что данная судебная инстанция является "слабой".
Кириленко подчеркнул, что отмена закона приведет к "языковому майдану".
Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского призвали прекратить языковую дискриминацию в стране.