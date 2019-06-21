Кто выиграет от грызни украинских раскольников

"Православная церковь Украины" (ПЦУ) окончательно раскололась. Филарет Денисенко объявил о возрождении освнованного им в 1992 году "Киевского патриархата", который послужил основой созданной в конце прошлого года "незалежной церкви". Отнимут ли теперь томос и как этот конфликт отразится на верующих — в материале РИА Новости.

"Томос — в топку!"

На один день Киев стал центром бурно кипящей религиозной жизни страны. Недавно учрежденная ПЦУ провела "Всеукраинский церковно-государственный форум единства украинского православия". За пафосным названием скрывался лишь обставленный школьными партами крохотный конференц-зал, куда пришли около 30 "священнослужителей".

Форум ПЦУ организовала одновременно с "поместным собором" раскольничьего же "Киевского патриархата", который стал куда более представительным: около двухсот участников. И, в пику скромной конференции "новой церкви", это мероприятие прошло в пафосной обстановке — под сводами Владимирского собора, расписанного Василием Васнецовым.

На "соборе" создатель и глава "Киевского патриархата" Филарет Денисенко объявил, что восстанавливает свою структуру, ликвидированную им же 15 декабря прошлого года перед избранием главы ПЦУ. Более того, он официально признал томос — грамоту из Стамбула об автокефалии "новой церкви" — недействительным.

"Томос об автокефалии, выданный украинской православной церкви 6 января 2019 года, не отвечает статусу автокефальных церквей, которым обладают все поместные церкви, и поэтому ставит ПЦУ в зависимость от Константинопольского патриархата", — сообщили филаретовцы.

С самого начала всей этой истории с "незалежной церковью" было понятно, что Филарет не станет выполнять условия томоса: отдать свои зарубежные приходы, коих несколько десятков, и самые значимые святыни на Украине в прямое подчинение Фанару (район в Стамбуле, где находится административный центр Константинопольской церкви).

Бездуховная брань

Что забавно, в стремлении к "незалежности от Стамбула и Москвы " Филарета поддержали главным образом "епископы" российских приходов "Киевского патриархата": Иоасаф Шибаев, Петр Москалев и Адриан Старина.

Последний, правда, не был во Владимирском соборе 20 июня. Корреспонденту РИА Новости "митрополит" Адриан объяснил это тем, что каждый раз при пересечении границы его тщательно проверяют.

"Причем это делают не российские, а украинские пограничники. Поэтому мне очень тяжело туда-сюда мотаться", — жалуется он.

О расколе внутри ПЦУ Адриан говорит уклончиво, но не скрывает раздражения. Единственный приход в подчинении — Свято-Троицкий храм в Ногинске — без его ведома решили отдать Стамбулу.

Именно из-за церковного имущества возник конфликт между Филаретом и главой ПЦУ Епифанием Думенко. Едва Думенко в декабре возглавил "незалежную церковь", как Денисенко заявил, что не собирается отдавать своему ставленнику контроль над финансами и кадрами — такова, мол, была договоренность между ним и экс-президентом Петром Порошенко

В ответ "предстоятель" ПЦУ за несколько месяцев собрал целую партию таких же, как он, молодых епископов, жаждущих сместить 90-летнего "почетного патриарха" с трона.

"Мы пожалели"

Локомотивом бунта выступили бывшие митрополиты канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Симеон Шостацкий и Александр Драбинко . Стремление первого обрести власть в "новой церкви" вполне объяснимо: Симеон некогда управлял богатой Винницкой епархией с почти 300 храмами, а на выборах предстоятеля УПЦ в 2014-м числился в тройке фаворитов. Ему же прочили пост главы "незалежной церкви" — Порошенко, как утверждает Филарет, убеждал участников "объединительного собора" голосовать за него в обмен на 20 тысяч долларов.

Теперь же, после ухода в раскол, Симеон остался лишь с Преображенским кафедральным собором в Виннице и парой десятков мелких приходов в окрестных селах. А каноническая Церковь наложила на него запрет, надеясь, впрочем, что беглый митрополит раскается.

И на киевском форуме Симеон неожиданно подтвердил, что переходы храмов канонической Церкви в ПЦУ осуществляются незаконно, а виноваты в этом светские власти.

"Получается, правда на их (УПЦ. — Прим. ред.) стороне", — признал он.

А Драбинко не ожидал, что проект "незалежной церкви" начнет разваливаться из-за амбиций Филарета.

"Я не исключаю, что не пошел бы на собор, зная, что главой Церкви будет не свободно избранный предстоятель, а самозванный патриарх Филарет", — сказал беглый митрополит украинским СМИ.

"Филарету теперь все равно"

Выходит, что либо ПЦУ, либо "Киевский патриархат" останется без паствы и храмов. Демарш Филарета окончательно ломает схему, созданную экс-президентом Порошенко вместе со Стамбулом: раскольнические "Киевский патриархат" и "Украинская автокефальная православная церковь" самоликвидируются, их приходы (всего порядка шести тысяч) примерно за полгода юридически вливаются в "новую церковь" вместе с насильно отобранными храмами УПЦ.

Но сторонники Филарета четко заявили о возвращении своей "доли" в ПЦУ: свыше пяти тысяч храмов, крупнейших монастырей и "Киевской духовной академии", основного источника доходов Епифания. А чтобы "свято место пусто не бывало", Филарет намерен рукоположить новых "епископов". И вместо расширения за счет храмов УПЦ раскольникам предстоит драка между собой за уже отобранные храмы.

"Еще когда ПЦУ только создавалась, было ясно, что Филарет способен на многое. Как только он почувствовал, что теряет реальную власть — потому что Епифаний решил сам порулить, — он отыграл обратно, восстановив "Киевский патриархат". И теперь ему не так важно, будет признана его структура или нет. Для него главное — сохранить власть", — подчеркивает церковный историк Владислав Петрушко.

И в наиболее "идиотской ситуации" оказывается Константинопольский патриархат — ведь это он в обход канонов легализовал Филарета осенью прошлого года. По словам эксперта, сейчас уже и Стамбул должен отлучить Филарета от Церкви за учинение раскола, как это сделала Русская церковь в 1997 году.

"Константинополь пожнет то, что посеял. Там ведь знали, с кем имеют дело, и, восстанавливая Филарета в сане без всякого рассмотрения, породили новый виток раскола", — рассуждает он.

Пока неизвестно, к чему приведет демарш Филарета, хотя на Украине все громче звучат опасения, что из-за этого у "новой церкви" отнимут томос. А вот каноническая УПЦ, по словам Петрушко, лишь выигрывает в нынешней ситуации.