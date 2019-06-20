Рабинович рассказал о планах Рады распродать землю и легализовать гей-браки

Политик прокомментировал слухи о возможной коалиции между сторонниками Зеленского из «Слуги народа» и партией «Голос» Святослава Вакарчука . Он напомнил, что глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявлял, что одна из целей его партии — создание на Украине рынка земли, а Вакарчук высказывался в поддержку легализации однополых браков.

«Вот скажите, эта коалиция проданной земли и гей-браков — это самое главное сегодня для нашей страны? У этих ребят еще нет власти, они только идут к ней, но они уже обозначили свои цели: продажа земли, НАТО, гей-браки и так далее. О решении более насущных проблем никто не говорит!» — возмутился политик.

Рабинович считает, что от подобных идей у « [финансиста Джорджа Сороса ] потекли слюни от радости».

Ранее Разумков рассказал о возможном объединении «Слуги народа» с «Голосом». По его словам, вопрос заключается не в том, «с кем объединяться», а «зачем». «Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то теоретически объединение возможно», — сказал он. Позже с подобным заявлением выступили и в команде Вакарчука.

По данным последнего опроса социологической группы «Рейтинг», его партия занимает третье по популярности место — ее готовы поддержать более 8 процентов украинцев. «Слуга народа» Зеленского остается лидером парламентской гонки, партию поддерживают 47 процентов избирателей.