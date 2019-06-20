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Рабинович рассказал о планах Рады распродать землю и легализовать гей-браки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
После парламентских выборов и создания коалиции партия сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена распродать государственную землю и легализовать гей-браки. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович. Запись доступна на YouTube.
Политик прокомментировал слухи о возможной коалиции между сторонниками Зеленского из «Слуги народа» и партией «Голос» Святослава Вакарчука. Он напомнил, что глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявлял, что одна из целей его партии — создание на Украине рынка земли, а Вакарчук высказывался в поддержку легализации однополых браков.
«Вот скажите, эта коалиция проданной земли и гей-браков — это самое главное сегодня для нашей страны? У этих ребят еще нет власти, они только идут к ней, но они уже обозначили свои цели: продажа земли, НАТО, гей-браки и так далее. О решении более насущных проблем никто не говорит!» — возмутился политик.
Рабинович считает, что от подобных идей у « [финансиста Джорджа Сороса] потекли слюни от радости».
Ранее Разумков рассказал о возможном объединении «Слуги народа» с «Голосом». По его словам, вопрос заключается не в том, «с кем объединяться», а «зачем». «Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то теоретически объединение возможно», — сказал он. Позже с подобным заявлением выступили и в команде Вакарчука.
По данным последнего опроса социологической группы «Рейтинг», его партия занимает третье по популярности место — ее готовы поддержать более 8 процентов украинцев. «Слуга народа» Зеленского остается лидером парламентской гонки, партию поддерживают 47 процентов избирателей.
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Комментарии
Украина , В мире , Вадим Рабинович , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Святослав Вакарчук , Джордж Сорос , НАТО
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