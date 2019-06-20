Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко вызовут на допрос 

Рамблер + ещё 5 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Госбюро Романа Трубу.
По словам Трубы, следующим на допрос вызовут бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов инициировал начало нескольких расследований в отношении Порошенко. В частности, Портнов обвинил экс-президента в госизмене, злоупотреблении властью и других преступлениях.
Украина , В мире , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Владимир Макеенко , Петр Порошенко , Сергей Тигипко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Прямая линия с Путиным подверглась атаке140
Олигархи сказали Зеленскому «да»259
Российского депутата забросали бутылками в Грузии225
«Православного бизнесмена» отправили в СИЗО
США готовят наказание Турции9
Видео
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
00:22
Мужчина пережил падение окна на голову
Происшествия В мире
«Православного бизнесмена» отправили в СИЗО
Криминал Происшествия
02:14
Путин прокомментировал расследование по MH17
Политика
03:13
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление
Политика
03:53
Олигархи сказали Зеленскому «да»
В мире Украина
04:48
Пока вы не уснули: Прямая линия с Путиным подверглась атаке
В мире
07:28
«Это трагедия»: Путин дал совет Зеленскому
Политика Статьи
03:13
Странный бизнес: подробности убийства россиянки в Испании
Криминал Происшествия
03:25
Трамп анонсировал примирение с Россией
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение