Порошенко вызовут на допрос 

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Госбюро Романа Трубу.
По словам Трубы, следующим на допрос вызовут бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов инициировал начало нескольких расследований в отношении Порошенко. В частности, Портнов обвинил экс-президента в госизмене, злоупотреблении властью и других преступлениях.