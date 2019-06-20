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Смерть депутата Рады Тымчука назвали самоубийством 

Lenta.ru + ещё 15 59 минут назад
Фото: Страница Дмитрия Тымчука в Facebook
Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук, которого нашли мертвым 19 июня, мог покончить с собой. Об этом «Стране.ua» сообщил первый зампрокурора Киева Павел Кононенко.
По его словам, в последние недели Тымчук остро переживал «поражение на выборах одного из кандидатов» (в президентской кампании 2019 года депутат поддерживал Петра Порошенко — прим. «Ленты.ру»). Это якобы вылилось в депрессию, которая усугублялась злоупотреблением алкоголя, отметил зампрокурора.
«На фоне этого произошла так называемая "постельная сцена", когда вместе со своей помощницей парламентарий отдыхал в кровати, но затем резко вскочил и взял пистолет в руки. Дальше — выстрел, пулевое ранение в голову, которое оказалось смертельным», — сказал Кононенко.
Ранее 20 июня сообщалось, что из квартиры погибшего депутата пропали драгоценности. По сведениям близкого Тымчуку источника, исчезли несколько ювелирных изделий.
Дмитрий Тымчук был найден мертвым около полудня в среду, 19 июня, в своем доме. Следствие рассматривает три версии гибели депутата: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что его однопартиец погиб во время чистки наградного пистолета. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины («Умышленное убийство»).
До избрания в Раду Тымчук занимался журналистикой. Он был координатором группы «Информационное сопротивление» и стал известен благодаря подробному освещению присоединения Крыма к России, вооруженного конфликта и протестов в Донбассе.
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Комментарии1
Украина , Происшествия , Антон Геращенко , Петр Порошенко , Дмитрий Тымчук , Верховная Рада , Lenta.ru
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