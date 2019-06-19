Медведчук: Киев и Москва почти достигли соглашения об обмене Сенцова, но оно было сорвано

"У нас была почти достигнута договоренность по поводу обмена, в котором фигурировал, в том числе и Сенцов, однако он сорвался в связи с определенными событиями в Донецке", — сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста издания о том, связаны ли события с убийством Захарченко, Медведчук ответило утвердительно: "Да. Фактически мы почти договорились".

"Вы больше, чем правы (в том, что переговоры идут — прим. ТАСС). Просто есть вещи, о которых я не могу говорить",

— сказал он в ответ на вопрос журналиста.

Медведчук также выразил убеждение, что для освобождения украинцев, заключенных в РФ, Киев должен вести прямые переговоры с Россией.

"Если надо освободить [Романа] Сущенко, [Олега] Сенцова, [Николая] Карпюка, [Станислава] Клыха и многих других — Украина должна вести переговоры с Россией. Ни Минск, ни Донбасс никакого к этому отношения не имеют",

— пояснил он.

В качестве примера политик упомянул договоренности об освобождении Надежды Савченко

"Это я договаривался по ней, не международная общественность, — продолжил он. — И для этого мне надо было поехать и найти потерпевших, родственников тех журналистов, которые погибли от действий Савченко, как считает российский суд. Я с этими потерпевшими говорил о том, чтобы они обратились к [Владимиру] Путину с просьбой о помиловании. И они обратились с этой просьбой, и Путин ее помиловал".