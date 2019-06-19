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Медведчук: Киев и Москва почти достигли соглашения об обмене Сенцова, но оно было сорвано 

ТАСС + ещё 2 6 часов назад
Фото: Reuters
Украина и Россия почти достигли договоренности об обмене осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова, но она сорвалась из-за убийства руководителя Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом сообщил в опубликованном в среду интервью "Русской службе Би-би-си" глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.
"У нас была почти достигнута договоренность по поводу обмена, в котором фигурировал, в том числе и Сенцов, однако он сорвался в связи с определенными событиями в Донецке", — сказал он.
На уточняющий вопрос журналиста издания о том, связаны ли события с убийством Захарченко, Медведчук ответило утвердительно: "Да. Фактически мы почти договорились".
Политик также сообщил, что сейчас идут переговоры об обмене украинца Романа Сущенко на главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
"Вы больше, чем правы (в том, что переговоры идут — прим. ТАСС). Просто есть вещи, о которых я не могу говорить",
— сказал он в ответ на вопрос журналиста.
Медведчук также выразил убеждение, что для освобождения украинцев, заключенных в РФ, Киев должен вести прямые переговоры с Россией.
"Если надо освободить [Романа] Сущенко, [Олега] Сенцова, [Николая] Карпюка, [Станислава] Клыха и многих других — Украина должна вести переговоры с Россией. Ни Минск, ни Донбасс никакого к этому отношения не имеют",
— пояснил он.
В качестве примера политик упомянул договоренности об освобождении Надежды Савченко.
"Это я договаривался по ней, не международная общественность, — продолжил он. — И для этого мне надо было поехать и найти потерпевших, родственников тех журналистов, которые погибли от действий Савченко, как считает российский суд. Я с этими потерпевшими говорил о том, чтобы они обратились к [Владимиру] Путину с просьбой о помиловании. И они обратились с этой просьбой, и Путин ее помиловал".
Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму.
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Украина , В мире , Кирилл Вышинский , Олег Сенцов , Надежда Савченко , Александр Захарченко , Роман Сущенко , ФСИН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Донецк , Киев , Москва , Республика Крым
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