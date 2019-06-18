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Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Олег Ляшко дал оценку бездействию президента Украины Владимира Зеленского в тот момент, когда канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала себя плохо.
«Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь… Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо — не по-мужски»,
— цитирует политика NewsOne.
По словам Ляшко, представители администрации Зеленского будут оправдывать сдержанность президента тем, что диппротокол не предусматривает оказания помощи.
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Украина , В мире , Олег Ляшко , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Верховная Рада , Германия
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