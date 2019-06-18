Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель

«Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь… Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо — не по-мужски»,

— цитирует политика NewsOne.

По словам Ляшко, представители администрации Зеленского будут оправдывать сдержанность президента тем, что диппротокол не предусматривает оказания помощи.