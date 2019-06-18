Как Европа предала Украину

Украинский посол в Берлине аккурат к визиту президента Владимира Зеленского ФРГ выявил предателей в немецкой политической элите. Конечно, свою роль играет общая неадекватность киевского дипкорпуса, куда в последнее время попадали далекие от дипломатии люди. Но дело не только в этом. В Киеве нервничают из-за того, что «предателями» оказались не только отдельные немецкие политики, но и вообще чуть ли не вся Европа.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник , которого отправили в Берлин при Петре Порошенко , приготовил оригинальный «подарок» к визиту нового президента Владимира Зеленского. Глава диппредставительства обвинил руководителей двух федеральных земель в «предательстве украинского народа». «Предателями» были названы первые лица не самых маленьких немецких регионов — премьер-министр земли Нижняя Саксония Штефан Вайль и глава правительства земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Вайль «провинился» в том, что призвал придерживаться реалистичной политики в отношениях с Москвой и сказал, что антироссийские санкции не приносит выгоды для Германии. Швезиг выступает за более тесное сотрудничество с Россией (и, добавим, она принимала участие в недавнем Петербургском международном экономическом форуме). Всего этого было достаточно послу Мельнику, чтобы обвинить двух видных германских политиков в том, что они «замешаны в зверствах Кремля» — именно так дипломат выразился в беседе с газетой Neue Osnabrücker Zeitung.

Это, заметим, далеко не первый раз, когда Мельник обрушивается на политиков страны пребывания с обвинениями.

«Когда он критиковал «левых», я понимаю, что ему это сходило с рук, потому что представители этой партии ездили с визитом в Крым и так далее. Но Швезиг и Вайль — представители СДПГ. Бить по социал-демократам, которые являются частью правительства, это конечно неслыханная дерзость», — сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

Украинский посол Мельник и раньше не останавливался перед разного рода дерзостями. Так, в феврале прошлого года посол с удовлетворением сообщил в Twitter, что «вправил мозги» депутатам от «Альтернативы для Германии», которые осмелились посетить «оккупированный» Крым. Он также подчеркнул — против этих депутатов были заведены уголовные дела.

«Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне», — обиделся на хамство посла депутат парламента Северного Рейна — Вестфалии Хельмут Цайфельд.

Он посоветовал «господину Мельнику поучиться дипломатии у европейцев».

В ноябре прошлого года посол вновь оскандалился, когда оправдал попадание бывшего канцлера Герхарда Шрёдера в список «врагов Украины» на скандальном сайте «Миротворец». Публикация личных данных Шрёдера (что явно не вписывается в европейские стандарты уважения к частной жизни) есть ничто иное как «вопрос свободы мнений» — поучал немцев Мельник.

Кроме того, дипломат стал разъяснять вредоносную сущность проекта «Северный поток — 2», к которому имеет отношение не только бывший канцлер, но и крупный германский бизнес. Газопровод, подчеркивал Мельник, является «кремлевским троянским конем, который хочет раздробить ЕС изнутри».

«Все здесь в Германии относятся к заявлениям посла Украины в Германии с большим чувством юмора. Неадекватность нашего гостя довольно часто проявляется. Он и меня предлагал экстрадировать на Украину, и обиделся на правительство Германии, когда этого не произошло, потому что я, по его мнению, что-то там что-то нарушил», — сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Но дело не только в странностях отдельно взятого дипломата. Совсем недавно такие же поучения по поводу «Северного потока — 2» как орудия «геополитического уничтожения Европы» звучали из уст Петра Порошенко, тогда еще действующего президента. На это был дан ответ на высшем уровне — федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер доходчиво разъяснил: Киеву не следует критиковать Берлин за участие в «Северном потоке — 2».

Нынешние нападки посла Мельника на немецких политиков создают «ощущение, что это попытка лишить своего же президента возможности для маневра», — отмечает депутат Гердт.

«Мы понимаем, что политика — это игра компромиссов, и чтобы лишить Зеленского возможности идти на компромисс, идут попытки создать вот такую атмосферу. И если Зеленский не освободится от таких помощников, я думаю очень скоро у украинского народа лимит доверия к нему закончится».

Высказывания посла накануне визита Зеленского в Берлин было сделано под влиянием прошлой команды, сказал газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт Анатолий Шарий . Он провел параллель с тем, что произошло во время «феерического выступления» Зеленского на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском. Тогда, напомним, украинский президент процитировал подсунутый ему абзац из текста выступления своего предшественника — Петра Порошенко. Дипломатический и внешнеполитический корпус остается прежним — и с прежним, довольно невысоким качеством.

«Мельника давным-давно-пора уволить. Я не знаю, почему нынешняя власть жует сопли и не делает этого.

В политической обойме Украины сейчас до сих пор остается много психически неадекватных людей, которые занимают должности послов, консулов и так далее», — подчеркивает Шарий.

Он убежден, что увольнения заслуживает и посол Украины в Португалии Инна Огнивец, которая не только «лайкала антисемитские высказывания небезызвестного Василия Марущинца (бывший консул Украины в Гамбурге)», но отправляла письма чуть ли не с угрозами в адрес правительства Португалии о недопустимости проведения акции «Бессмертный полк».

Отставки, по его мнению, заслуживает и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко , который участвовал в сделке по продаже участка земли в Крыму уже после того, как полуостров стал российским.

«При этом он надевает вышиванку, рассказывает, какой он патриот», — негодует Шарий.

По его словам, именно по этим чиновникам «судят об Украине».

«И глядя на них, у общественности складывается впечатление об Украине как о клоунской стране, одиозной и абсолютно неадекватной. Это недопустимо», — подчеркнул Шарий, и выразил надежду на приход в дипломатию новых, «умных, молодых и креативных людей».

Пока же немецкие власти (включая самих «предаталей» — глав правительств федеральных земель) предпочли просто не заметить хамскую выходку украинского посла. Но вообще надо сказать, что Европа чем дальше, тем меньше церемонится с «молодой украинской демократией». Так потерпели фиаско попытки Украины заблокировать процесс возвращения России в ПАСЕ. Это в Киеве тоже называли предательством. Предательством именовали и нежелание стран «Старой Европы» отказаться от «Северного потока — 2» ради наказания России.

Посол Мельник, конечно, мог взять за образец поведение посла США в Германии Ричарда Гренелла , рассуждает политолог Александр Рар. «Я думаю, тут, в Германии, специально выбрана такая линия поведения, — отмечает собеседник. — При этом надо учитывать, что посол США доносит линию Дональда Трампа », в то время как Мельника назначил не нынешний, а предыдущий президент Украины. Так что вряд ли украинский посол может спокойно гнуть ту же линию, что и посол американский.

Добавим, что у Киева нет особых оснований рассчитывать на безусловное покровительство Вашингтона. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Украина важна для США только в контексте их отношений с Россией — и Вашингтон будет разыгрывать украинскую карту (в отношениях с Россией и ЕС), не обращая внимания на интересы киевской власти.