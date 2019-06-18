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Украина может восстановить ж/д сообщение с Донбассом 

Rambler News Service + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украина может восстановить ж/д сообщение с Донбассом, прекращенное в марте 2017 года, следует из обновленной стратегии «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог») до 2023 года. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на документ, принятый 12 июня украинским правительством.
«Стратегия учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донецкой и Луганской областями», — отмечает издание.
В случае возобновления ж/д сообщения объем перевозки угля в эти регионы в 2021 году составит 40% от показателей 2016 года, железной руды — 30%, черных металлов — 15%.
При этом объемы перевозок, как ожидается, к 2030 году увеличатся в два раза. Официально документ пока не опубликован.
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Украина , В мире , Укрзализныця
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