Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве припугнули Европу газовым кризисом 

РИА Новости + ещё 3 17 июня 2019
Фото: РИА Новости
Европейские страны столкнутся с газовым кризисом, если Москва и Киев смогут договориться о продлении соглашения о транзите российского газа, истекающий в конце года. Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью Bloomberg.
По ее мнению, весьма высок риск, что страны не смогут урегулировать споры до конца года.
"Пока Россия откладывает переговоры о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее", — считает дипломат.
При этом Зеркаль отметила, что Киев разработал основу для "успешных переговоров". По ее словам, новые контракты по газу должны отражать все "уроки", извлеченные Украиной и другими европейскими странами. О чем идет речь, она не уточнила.
Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия готова подписать мировое соглашение с Украиной. По его мнению, это стало бы ключевым фактором для дальнейшего сотрудничества сторон. Глава Минэнерго также заявил, что Москва готова продлить газовый контракт с Киевом на действующих условиях. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко ответил, что Украина не получала подобных предложений. Он добавил, что Киев готов рассмотреть их в случае поступления.

Газовый конфликт

Украина прекратила закупку газа у России в 2015 году и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры относительно транзита газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей стороны не достигли. ЕК сделала предложение Москве и Киеву относительно возможного будущего контракта — он должен быть подписан на срок более десяти лет с "привлекательными для инвесторов" объемами.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что украинская компания предложит "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год на примерный срок в десять лет.
Последние новости
Все цыгане уехали из Чемодановки Снимите это! Неудачные и странные образы звезд "Кинотавра" Найденную мертвой в Испании девочку из России убили
Комментарии1
Украина , В мире , Юрий Витренко , Александр Новак , Нафтогаз , Газпром , Еврокомиссия , Минэнерго , Bloomberg , Киев , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому9
Рейс МН370: Пилот-убийца отключил пассажирам кислород60
Зеленский объяснил, почему не помог Меркель196
В России ответили на условие Меркель по санкциям4
В Кремле оценили слова Кудрина о бедных россиянах40
Видео
03:39
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому
В мире
03:58
В российском городе приземлился самолет НАТО
Армия Войска
03:18
Рейс МН370: Пилот-убийца отключил пассажирам кислород
Катастрофы Происшествия
01:00
Самолет с Киркоровым на борту ударился о ВПП
Шоу-бизнес Происшествия
00:33
Панин поделился голым снимком из Крыма
Шоу-бизнес
01:28
Запад собирается атаковать Россию
Политика
01:56
Додон поблагодарил Путина
В мире Политика
00:04
Нагадил в душу: Лазарев из США унизил россиян
Шоу-бизнес Статьи
00:38
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
В мире Европа
00:14
«Жириновского» похитили в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение