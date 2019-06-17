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Украинец неделю побыл ополченцем и через пять лет попался 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
В Луганской области Украины задержан мужчина, которого подозревают в участии в вооруженных формированиях самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в региональном управлении Национальной полиции Украины.
В ведомстве отметили, что 31-летнего жителя Лисичанска задержали во время проверки документов на железнодорожной станции «Попасная». Мужчина признался, что в 2014 году откликнулся на предложение своего родственника и вступил в ряды батальона «Призрак», который воевал на стороне ЛНР. При этом непосредственно в боевых действиях он не участвовал. По словам мужчины, он стоял на блокпосту и проверял документы у водителей машин.
Задержанный покинул ряды ополченцев спустя неделю, поскольку его вызвали на работу.
Полиция возбудила уголовное дело по статье 260 УК Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»). Задержанному грозит до восьми лет тюрьмы.
14 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook отчитался о задержании Романа Лягина — бывшего министра самопровозглашенной Донецкой народной республики. По словам Луценко, операцию по задержанию проводили сотрудники Генпрокуратуры совместно с СБУ. При этом подробности задержания не приводятся.
В апреле 2014 года после смены центральной власти Украина начала силовую операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы страны из состава Операции объединенных сил (ООС), пришедшей на смену антитеррористической операции (АТО) под контролем Службы безопасности Украины.
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Украина , В мире , Юрий Луценко , Роман Лягин , Генпрокуратура РФ , СБУ , Лисичанск
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