Сбылась мечта Тимошенко

Последние пятнадцать лет Юлия Владимировна мечтала о канцлерской республике. Это она так, по аналогии с ФРГ , называла парламентскую республику с сильным премьером и номинальным президентом

В принципе британская монархия организована аналогичным образом. И по способу функционирования Альбион ближе к Украине . Киевская система власти является зеркальным отражением лондонской, то есть, Украина — Британия наоборот.

Великобритании нет конституции, но все знают, что по закону (или по традиции) положено, а что нет и ни одна ветвь власти за пределы этого негласного соглашения не выходит. На Украине действует по очереди две конституции, в двух редакциях каждая. Основной закон менялся под каждого очередного президента. И тем не менее на все конституции вместе и на каждую из них в отдельности украинский политический класс плюёт как сообща, так и каждый политик в свой черёд. Как бы чётко не были выписаны в Конституции и в законах отдельные процедуры и правила, всегда найдётся минимум две точки зрения (диаметрально противоположные) относительно того, что в данном случае Конституция предписывает делать. И победит не специалист по конституционному праву, а горилла с дубиной (особенно если горилл с дубинами будет много).

В Великобритании есть монарх, обладающий огромными полномочиями, при желании способный управлять почти самодержавно. Но этот монарх добровольно отказывается от использования большинства своих прерогатив в повседневной жизни, давая возможность правительству и депутатам ошибаться и зарабатывать негативное отношение избирателей. Королевская власть — кризисная страховка на крайний случай, когда остальные структуры, по какой-то причине оказываются неспособны работать в нормальном режиме. На Украине президент достаточно серьёзно ограничен в своих полномочиях, но каждый очередной начинает с полного переформатирования политического поля, для того, чтобы невзирая на Конституцию и законы править самодержавно. В результате, через краткое время после избрания, очередной президент концентрирует на себе ненависть народа и, как ребёнок, удивляется «за что?» — не понимая, что власть не гуляет без ответственности: чем больше у тебя реальной власти, тем твоя ответственность выше.

И вот в этом украинском «кривом зеркале» королём избрали шута. Те, кто выдвигал и продвигал Зеленского в президенты изначально предполагали, что он будет царствовать, но не править. Его и по личным качествам так подбирали, и командой такой обеспечили, чтобы даже если бы захотел, не мог бы управлять страной. Единственная (причём не принципиальная) ошибка олигархов, избиравших Зеленского руками 73% наивных «носителей суверенитета» заключалась в том, что Украиной можно (а иногда даже лучше) вообще не управлять. Всё равно каждый чиновник на своём месте в меру своих возможностей сам решает, что правильно, а что нет. Поэтому, на самом деле, если бы Зеленский начал «рубить головы» направо и налево, народ бы его поддержал. Ясно же, что до простого человека президент не дотянется, а олигархат и высшую бюрократию народу не жалко, их можно хоть по три раза в день казнить.

Безусловно, резать, на потеху народу, кур, несущих для него золотые яйца, Зеленский не собирался. Но тут в дело вмешались США , которые начали очень настойчиво советовать юному президенту избавиться от олигархической опеки. Причём, если до событий в Молдавии можно было предполагать, что они только Коломойского так не любят, то после того, как США, ЕС и Россия согласованно и технологично выбросили на свалку истории хозяина Молдавии Плахотнюка, стало понятно, что отдельные олигархические режимы на постсоветском пространстве надоели всем и олигархов будут зачищать как класс. Молдавский прецедент убедительно свидетельствует, что в этом случае соединённых усилий России и Запада оказывается достаточно, чтобы объединить против олигархата (пусть на временной основе) и правых, и левых.

В общем, до украинских политиков стало постепенно доходить, что уничтожать будут не Порошенко и не Коломойского, а олигархическую республику. Очищение Украины от власти олигархата — последний (причём очень небольшой) шанс сохранить там какую-то базу для восстановления разрушенных основ государства, экономики и гражданского общества. Вряд ли даже победа над олигархатом сможет предотвратить окончательный распад Украины, но этот последний шанс надо использовать, потому что от неконтролируемого распада худо будет всем (включая тех, кто о нём мечтает). А сделать его подконтрольным пока ни у кого нет сил.

Когда на Украине стали понимать, что ломать будут олигархическую республику и именно к этому, каждый по-своему, пытаются подтолкнуть Зеленского Москва, Вашингтон и Брюссель, там решили сопротивляться. В Киеве понимают, что прямого военного вторжения на территорию страны не будет, слишком различны стратегические интересы у участников тактического международного антиолигархического объединения. Следовательно единственная угроза заключается в использовании внутренних политических механизмов против олигархии. Как показывает молдавский опыт, для этого необходимо взаимодействие президента, парламента и правительства, при молчаливом одобрении внешних игроков.

На Украине все политики и все партии находятся под контролем олигархов. И, в отличие от Молдавии, этих олигархов там пока больше одного, хоть уже, наверное, и меньше десяти. Поэтому, если отстранённые от власти в Молдавии политические силы оказывались в антиолигархической оппозиции (олигарх-то один), на Украине они попадали в оппозицию олигархическую (здесь были олигархи-бенефициары и олигархи-оппозиционеры, причём периодически они менялись местами).

Американская попытка выбить из-под контроля олигархов Зеленского, легко купируется участием олигархических партий в создании парламентской коалиции и назначении правительства. Именно поэтому уже предложила Зеленскому (в лице его партии «Слуга народа») объединиться в новой Раде с ней и с Вакарчуком Тимошенко, слили в один проект «Оппозиционный блок», «Доверяй делам» (известную, как партия мэров), мураевских НАШИх, «Партию мира и развития» и «Возрождение» Коломойский с Ахметовым. Они обещают пройти в парламент и тоже хотят создать коалицию со «Слугой народа».

Пётр Порошенко ничего не говорит о коалиции с Зеленским, зато он постоянно рассказывает, что после выборов Рады станет премьер-министром, а это невозможно (на данный момент) без коалиции со «Слугой народа», поскольку последняя явно будет иметь около половины депутатских мандатов. По крайней мере уже сейчас только по спискам Зеленский может провести в парламент до 150 депутатов, а социологи фиксирует постоянный рост отрыва «Слуги народа» от всех остальных, преодолевающих 5%-ный барьер партий вместе взятых.

Таким образом, как видим, все, проходящие в парламент олигархические структуры желают войти в коалицию со «Слугой народа» (даже «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Бойко/Медведчука/Рабиновича не против, но Зеленский с ними блокироваться не хочет). При этом каждый из потенциальных участников соглашения с Зеленским желает получить для себя или для своего ставленника пост премьер-министра и блокирующий пакет в Кабмине. В обмен они готовы помочь рвать на части остальные олигархические группировки.

Если Зеленский согласится на альянс с любой политической силой, прошедшей в Раду, то, через некоторое время олигархическое коалиционное правительство убьёт его рейтинг, после чего в Раде будет уже не президентское, а премьерское большинство, а Зеленский и его команда ничего не будут решать за порогом здания АП на Банковой. Если Зеленский попытается создать однопартийное большинство и обойтись без альянса, то это будет вызов всему коллективному олигархату. Тогда против него объединятся все фракции в Верховной Раде , а подконтрольные олигархату чиновники и структуры будут саботировать указания власти (как президента, так и пропрезидентского Кабмина). Команда Зеленского слишком непрофессиональна и слишком связана с украинским олигархатом, чтобы противостоять ему в таком формате. Рейтинг президента спикирует едва ли не быстрее, чем в случае альянса с кем-то одним из олигархов, после чего будет достаточно быстро утерян контроль над Радой.

Как видим, ситуация на Украине значительно сложнее, чем была в Молдавии, как по причине наличия большого количества олигархов (что делает оппозицию такой же олигархической, как власть), так и потому, что левый фланг в украинской политике надёжно зачищен, а на правом с антиолигархических позиций выступают только радикальные наци. Поэтому украинская антиолигархическая революция (если она будет развиваться сейчас) неизбежно будет носить право-радикальный характер, а хрен, как известно, редьки не слаще.

С моей точки зрения, в такой ситуации, союз Зеленского с любой олигархической политической силой, направленный против всех остальных олигархов, является предпочтительным выбором. Он даёт шанс, использовав этот союз против всех остальных и раздавив большинство олигархата при помощи меньшинства, затем попытаться взяться за меньшинство (междоусобица должна будет ослабить не только побеждённых, но и победителей). Учитывая отмеченный выше непрофессионализм, интегрированность в русофобскую украинскую политику и олигархические связи команды Зеленского, шанс на позитивный исход нынешнего украинского кризиса исчезающе мал, но игра всё равно будет идти, хотя бы потому, что украинский олигархат уже не может существовать без междоусобной олигархической войны на уничтожение, а для этого каждая группа нуждается в административном и политическом ресурсе.

В такой ситуации, позиция премьера, опирающегося на парламентское большинство, оказывается решающей. Совокупными усилиями правительство и парламент могут в принципе блокировать деятельность президента. Коме того, перенос центра тяжести принятия решений на правительство позволяет переоформлять союзы, не погружаясь в глубокий политический кризис. Просто старая коалиция или новая коалиция назначает новый Кабмин. Так что, думаю не только Тимошенко будет продолжать радение о «канцлерской республике», но и Коломойский не оставит высказанную им ещё в марте идею о необходимости дальнейшего ослабления полномочий президента в пользу правительства.

Сама идея избрания Зеленского, заключавшаяся в том, чтобы дать куклу народу и сохранить власть олигархов, предполагает нивелирование президентского поста и жестокую борьбу за премьерство.