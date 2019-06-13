Участница «Евровидения» разгромила Порошенко в суде

Участница «Фабрики звезд» Анастасия Приходько заявила, что выиграла судебное дело у команды бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам певицы, проигравшая сторона обязана выплатить ей 260 тыс. гривен (или почти $10 тыс.).

«Иван Кличановский [адвокат] выиграл вместе со мной суд против команды Петра Порошенко, где в судебном порядке мы должны получить 260 тыс. гривен», — сообщила в своем инстаграме певица.

В мае 2018 года Приходько объявила о намерении судиться с администрацией Порошенко. По словам артистки, поводом для подачи иска стало включение ее в пиар-ролик на тот момент главы государства без получения согласия. Певица пояснила, что предложение сняться в социальном видео ей поступило от главы Министерства культуры Евгения Нищука . Позднее ее фразы были вмонтированы в ролик в поддержку Порошенко.

Тогда представительница России на песенном конкурсе «Евровидение-2009» потребовала от команды экс-президента Украины компенсацию в размере 500 тыс. гривен (около $20 тыс.). Спустя две недели после публикации ролик с ее участием был удален из интернета, а сам Нищук заявил, что не имеет отношения к обману.

В ноябре прошлого года Приходько покинула интервью после вопроса про Юлию Тимошенко , возглавившую партию «Батькивщина». Скандальный инцидент произошел в рамках программы «Рандеву с Яниной Соколовой » на украинском телевидении.

В ходе шоу артистка заверила, что Тимошенко, в отличие от Петра Порошенко, не занимается бизнесом. Это заявление удивило ведущую, которая поспешила уточнить у своей гостьи информацию об источниках доходов политической деятельницы, однако певица ушла от прямого ответа. По словам Приходько, Тимошенко является очень умным человеком, которого уважают в мире. В добавление она также призвала людей верить главе «Батькивщины» на слово.

В разговор тут же вмешался представитель артистки, попросив прервать эфир, — и спустя несколько секунд певица покинула интервью. Уже после окончания программы он, вероятно, не зная, что его продолжают снимать, признался ведущей, что пришел на запись программы по просьбе самой Приходько.

«Она только начала это все, — пояснил мужчина. — Была встреча с Тимошенко, нормально пообщались, и Анастасия решила идти в эту команду. Но понятно, что ее еще нужно учить. Она еще просто чуть-чуть к такому не готова».

В конце октября 2018 года 32-летняя Приходько заявила об уходе со сцены и намерении начать политическую карьеру в команде Юлии Тимошенко.

«Я осознанно решила разорвать все контракты в России и вернуться на Украину, осознанно стала изучать изучать украинский язык и помогать нашим ребятам на фронте в качестве добровольца. И, конечно же, сознательно подала иск против администрации президента Украины, защищая честь и достоинство. И теперь настало время сделать первый шаг в моей политической жизни, — поделилась Приходько в фейсбуке. — Довольно много политиков и лидеров разных партий встречались со мной и предлагали сотрудничество. Но я сделала свой выбор — я иду в команду Юлии Тимошенко».

Впрочем, недавно Приходько заявляла о том, что отрекается от связей с Россией. В конце февраля этого года певица посетовала на то, что ее музыкальная карьера началась в этой стране. По словам исполнительницы, в 2009 году она безуспешно участвовала в отборе на «Евровидение» от Украины, после чего ей предложили представить на конкурсе Россию, которой в итоге она принесла 11-е место.

«Мне прискорбно от того, что у меня история была связана с Россией», — сказала Приходько.

По словам артистки, после референдума в Крыму в 2014 году, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ, Россия перестала для нее существовать. Анастасия подчеркнула, что на момент выступления на «Евровидении» ей было всего 20 лет и она никак не ассоциировала свою деятельность со страной. После событий на полуострове она больше не пересекала российскую границу.