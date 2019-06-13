Президенту нет места в Киеве

«Если нет реформ, будем менять мебель». Президенту Зеленскому ищут место на карте Киева

Команда новоизбранного президента Украины , страны, в которой продолжается военный конфликт, продолжает искать место для его новой администрации. Еще до второго тура выборов Зеленский дал своим людям задание подыскать какое-нибудь подходящее здание

При этом глава украинского государства говорил об «офисе открытого типа», а ставил задачу менеджменту с использованием англоязычных терминов, которые чаще всего можно услышать на соответствующих тренингах.

«Я сказал своим ребятам — ищите какой-то оpen space, какой-то unit интересный… Да, я хочу. А его [здание Администрации президента. — прим. авт.], если позволит общество, отдал бы какой-то… Не знаю… Не знаю…», — заявил Зеленский еще в должности кандидата.

Экс-президент Грузии , который в свое время перенес грузинский парламент из Тбилиси Кутаиси , вызвался помочь Зеленскому, но, похоже, воспринял термин оpen space по-своему, предложив перенести АП буквально в чистое поле.

«Зеленский же хочет перенести администрацию с Банковой. А я хочу воплотить эту идею, чтобы административные центры вообще были вынесены из Киева. Куда там — в пригород Киева или в чистое поле, где-то в Черкасской области. И создать совершенно новый административный центр», — говорил Саакашвили в интервью «Немецкой волне».

У Саакашвили, все-таки, есть опыт организации таких разрушительных переездов. Стоит напомнить, что в 2009 году Саакашвили приказал перенести парламент Грузии в Кутаиси, для чего был взорван Мемориал воинской славы. Из-за нарушения элементарных норм техники безопасности разлетевшимися осколками были убиты случайные прохожие — мать и ребенок, а еще трое получили тяжелые ранения.

Однако Зеленский пока прислушиваться к его советам на намерен, выезжать со своей администрацией из Киева не пожелал, поэтому поиски нового места сосредоточились в пределах города.

Зачем переносить АП

Новоизбранный президент понимает, что существенно улучшить экономическое положение большинства граждан ему не удастся, как и восстановить экономику страны. Эти вопросы решают западные партнеры и украинские олигархи. Влиять на принятие решений этого уровня президент, видимо, пока не может. Или не умеет. Однако Зеленскому необходимо производить вид какой-то деятельности, поддерживать имидж реформатора и хотя бы симулировать для западных партнеров какие-то перемены. Чем меньше реальной власти у президента страны, тем чаще общество будут подключать к совместному решению «важнейших» вопросов перестановки мебели в кабинете президента или выбора платья для «первой леди» ко дню независимости.

Помимо этого, в рамках «декоммунизации», прозападные президенты пытаются избавиться от советского прошлого, в том числе и переехать из зданий, в которых западным партнерам мерещиться «дух КГБ». Перенести Администрацию президента хотели Виктор Ющенко Петр Порошенко , но со временем эти инициативы заглохли, а президенты Украины ограничивались лишь освящением кабинетов и развешиванием икон. Супругу нового президента, Елену Зеленскую , в здании на Банковой пугает «темное прошлое».

«Мы не хотим заходить внутрь. Это место заражено темным негативным прошлым. Мы были бы рады сделать из этого дома современный музей или передать его в какой-либо университет», — заявила Зеленская.

Однако переезд Администрации президента связан не только со сменой здания по настоянию первой леди,. Кроме того, предполагается еще полная реорганизация налаженной работы нескольких сотен служащих АП, поэтому именно они всегда являются главным тормозом этого процесса. Помимо этого, есть и финансовая составляющая — бюджет на текущий год давно принят и в нем не предусмотрены расходы по такой статье, а это, по предварительным оценкам, обойдется стране в десятки миллионов долларов.

Есть еще и фактор безопасности. Украинское управление госохраны не имеет опыта построения системы защиты «с нуля», поскольку работало только с системами, полученными в наследство от Советского Союза, лишь немного модернизируя их. Тем не менее, пока команда Зеленского не собирается отказываться от переезда, рассматривая варианты.

Президенту нет места в Киеве

В понедельник,10 июня, пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что рассматривается вариант переезда с улицы Банковой в «Украинский дом» на Европейской площади.

Сотрудница музея истории Киева, который расположен в этом здании, Екатерина Липа недоумевает, куда же президент намерен их выселить.

«Сегодня приходили люди из архитектурного бюро 33BY, которое очевидно получило заказ на перепланировку, фотографировали вид из окон. Говорили, что официальное решение будет за пару дней. А как же музей? А музей, говорят, куда-то переселят», — написала она.

По ее словам, Администрация Президента Зеленского хочет забрать себе этаж Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля "Киевские солисты", а вот торговые площади на нижних этажах решили оставить. Одним из минусов «Украинского дома» сторонники Зеленского считают тот факт, что это, все-таки, бывший музей Ленина — никак не «open space» и избавиться от «советского прошлого» в этом случае не удастся.

К тому же в этом случае не удастся избавить центр Киева от пробок, в которых иногда часами простаивают киевляне. Перенос АП в это здание фактически парализует движение в центре, так как, если взглянуть на карту, блокируется основная транспортная артерия, а объезды возможны только по удаленным и узким улочкам.

Параллельно рассматривается также вариант переезда в район Борщаговка на окраине Киева. 10 июня киевские журналисты опросили жителей района о том, как они относятся к этой идее. Большинство респондентов были не в восторге от такого соседства, так как оно предполагает регулярные пробки на дорогах из-за президентского кортежа. Хотя киногерой Зеленского в «Слуге народа» предпочитал общественный транспорт в должности президента, а партия «Слуга народа» сделала своим символом человека на велосипеде, но сам Владимир Зеленский передвигается по-прежнему с президентским кортежем. По словам одной из жительниц Борщаговки, если даже канцелярия главы государства и будет перенесена в их район, это не сделает президента ближе к народу, так как не место расположения, а «человеческое решение вопросов» определяет качество работы президента. В то же время еще одна жительница района выразила надежду, что переезд АП в их район хотя бы поспособствует ремонту дорог.

Среди рассматриваемых вариантов есть и выставочный центр "Парковый", более известный в народе, как "вертолетная площадка Януковича", где в ходе выборов располагался штаб Владимира Зеленского. В «Парковом» корреспондентам 24-го канала подтвердили, что из команды Зеленского с ними выходили на связь по поводу аренды площадей. Однако никаких конкретных сумм или дат никто не называл, поскольку «пока нет концепции».

«Они сами не знают, что хотят», — заявили в «Парковом».

Кроме того, стоит отметить, что «Парковый» тоже находится в центре Киева, неподалеку от Мариинского парка, стало быть, проблема пробок в центре в данном случае тоже не решается.

Не более чем пиар

Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа» критики часто называют «виртуальными». Возможно, в команде президента даже найдутся люди, которые создадут компьютерную игру «Найди место для президента в Киеве», но дальше этого дело вряд ли сдвинется. Строительство новых коммуникаций, решение транспортных проблем — дело достаточно затратное, трудоемкое и требующее времени. Команде же нового президента необходимо продемонстрировать западным партнерам лишь готовность к «реформам», «открытости» и «прозрачности».

К концу года разговоры о переносе Администрации президента, скорее всего, утихнут и появятся новые поводы обсудить предполагаемые перемены. К тому времени и команда Зеленского обживется в старом здании ЦК КПУ на Банковой.

Ну, разве что прикажут перекрасить стены и поменять шторы, как это делали Ющенко и Порошенко.