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Порошенко, Гройсмана и Парубия официально обвинили в узурпации власти 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Андрей Парубий сфальсифицировали документы о наличии коалиции руководителями государства с целью узурпации власти, говорится в иске бывшего члена команды Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова, поданном в украинское Государственное бюро расследований.
«Группа лиц, в состав которой входили Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Андрей Парубий, депутаты и другие служебные и должностные лица государства, действуя умышленно в составе организованной группы, объединенной единым умыслом, из корыстных и иных личных побуждений, (…) совершили ряд действий, результатом которых стало принятие постановлений Верховной радой относительно назначения премьер-министра и утверждении состава кабинета министров», — передает ТАСС текст искового заявления.
В документе сказано, что в результате действий этих людей «был реализован преступный умысел, направленный на получение группой лиц власти и полномочий вопреки предусмотренному законом порядку, то есть фактически захват государственной власти».
Портнов считает, что указанные чиновники «фактически незаконно принимали управленческие решения, осуществляли кадровые назначения, реализовывали организационно-распорядительные функции, прямо влияя на распределение финансовых, материальных, природных и других ресурсов Украины, действуя при этом с целью личного материального обогащения, удержания власти и удовлетворения иных личных интересов».
Ранее Портнов зарегистрировал в Госбюро четыре иска против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Против него выдвинуты обвинения в госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, а также в попытке узурпации судебной власти.
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Комментарии
Украина , В мире , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Петр Порошенко , Владимир Гройсман , Андрей Парубий , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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