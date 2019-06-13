Порошенко, Гройсмана и Парубия официально обвинили в узурпации власти

«Группа лиц, в состав которой входили Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Андрей Парубий, депутаты и другие служебные и должностные лица государства, действуя умышленно в составе организованной группы, объединенной единым умыслом, из корыстных и иных личных побуждений, (…) совершили ряд действий, результатом которых стало принятие постановлений Верховной радой относительно назначения премьер-министра и утверждении состава кабинета министров», — передает ТАСС текст искового заявления.

В документе сказано, что в результате действий этих людей «был реализован преступный умысел, направленный на получение группой лиц власти и полномочий вопреки предусмотренному законом порядку, то есть фактически захват государственной власти».

Портнов считает, что указанные чиновники «фактически незаконно принимали управленческие решения, осуществляли кадровые назначения, реализовывали организационно-распорядительные функции, прямо влияя на распределение финансовых, материальных, природных и других ресурсов Украины, действуя при этом с целью личного материального обогащения, удержания власти и удовлетворения иных личных интересов».

Ранее Портнов зарегистрировал в Госбюро четыре иска против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Против него выдвинуты обвинения в госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, а также в попытке узурпации судебной власти.