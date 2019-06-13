Украинская армия подошла к Донецку 

Украинские военнослужащие закрепились на новых позициях в Марьинке. Об этом заявил в эфире радио "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что теперь расстояние от позиций ВСУ до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.
Ильницкий подчеркнул, что разведчики бригады зашли в так называемую серую зону, чтобы улучшить свое тактическое положение, и что подобная дислокация "обеспечивает большую безопасность для населения", поскольку оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения.
Военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР власти Украины начали в апреле 2014 года. Переговоры по урегулированию конфликта проходят в Минске в рамках встреч контактной группы.
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