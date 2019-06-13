Украинская армия подошла к Донецку

Украинские военнослужащие закрепились на новых позициях в Марьинке. Об этом заявил в эфире радио "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что теперь расстояние от позиций ВСУ до Александровки Донецка составляет от 100 до 250 метров.

Ильницкий подчеркнул, что разведчики бригады зашли в так называемую серую зону, чтобы улучшить свое тактическое положение, и что подобная дислокация "обеспечивает большую безопасность для населения", поскольку оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения.

Военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР власти Украины начали в апреле 2014 года. Переговоры по урегулированию конфликта проходят в Минске в рамках встреч контактной группы.

Новый президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что его ключевая задача на посту главы государства — прекратить конфликт в Донбассе.