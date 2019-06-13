На Украине мир или война? Ответ придет из Вашингтона

Столь эффектное и результативное, как это казалось поначалу, первое после украинских выборов заседание Трехсторонней контактной группы в Минске в конечном счете обернулось очередным фиаско

Достигнутая договоренность об отводе войск от станицы Луганская сорвана украинской стороной. Разведение сил должно было состояться в понедельник, но командование Операцией объединенных сил отложило его на 16 июня, сославшись на продолжающиеся интенсивные обстрелы украинских позиций. Посмотрим, конечно, что произойдет в конце недели, но я более чем уверен, что и 16-го все останется по-прежнему.

Случившееся дает очень точное представление о зыбкости политических позиций Владимира Зеленского , который довольно часто произносит и обещает то, что хотят слышать от него избиратели. Но когда доходит до дела, статус-кво, сложившийся на Украине в ключевых вопросах, заявляет о своей незыблемости. Это примерно как «глубинное государство» в Америке. Оно навязывает свою логику каждому новому руководителю страны независимо от его политических взглядов и пристрастий.

Голосовавшие за Зеленского люди — в подавляющем большинстве это сторонники мира в Донбассе и прекращения военных действий. Именно к ним обращался новоизбранный президент, когда во время инаугурационной речи говорил, что готов поступиться своим постом ради того, чтобы перестала литься кровь украинцев. И именно этот электоральный ресурс был мобилизован обещаниями провести мирные переговоры с Россией

Но после вступления в должность глава украинского государства от одних своих слов открестился полностью, а другие, как было понятно с самого начала, не были подкреплены сколько-нибудь продуманным планом долгосрочных действий. Зеленский заявил сначала, что в переговоры с Москвой он вступать не собирается, потом в Брюсселе снова изменил свою точку зрения и пообещал уже европейскому начальству все же навести мосты с российским руководством. По каждому ключевому для Украины вопросу работает именно такая конфигурация действий. Людям дается надежда на позитивное решение проблемы — но в тот момент, когда пора принимать конкретные решения, либо не происходит ничего, либо решение откладывается в долгий ящик.

Закон о языке, который является одной из самых больных тем для украинского общества, никто отменять не собирается. Самый важный вопрос — вопрос о мире — тоже, похоже, решен не будет никак. Еще во время поездки на фронт Зеленский продемонстрировал, что он скорее поддерживает партию войны, которую представляют националисты — от крайних радикалов до относительно умеренных. Будучи в зоне боевых действий, он встретился только с военными, хотя мог бы пообщаться и с местным населением. Но его непременно спросили бы о прекращении огня, мирных переговорах с Донецком и Луганском, рассказали бы о проблемах гражданских лиц, вынужденных в прифронтовой зоне жить фактически по законам военного времени. А на все эти вопросы у Зеленского ответов попросту нет.

Заседание контактной группы, казалось бы, вновь подарило надежду на конструктивный подход президентской команды. Договорились об отводе войск, что, несомненно, было прорывом после долгих лет, когда эта тема вообще перестала затрагиваться, о «хлебном перемирии» на время уборки урожая, с украинской стороны прозвучала идея о необходимости наложить запрет на ответный огонь, если провоцирующая стрельба ведется с гражданских объектов. Последнее предложение, кстати, вызвало взрыв негодования в националистическом лагере.

Но вот пришла пора выполнять договоренности — и выяснилось, что Киев просто не знает, как это сделать. У Зеленского отсутствует понимание того, как следует действовать, чтобы в Донбассе воцарился мир. Он исходит из сложившихся, клишированных идеологем войны, которые закладывались в основу политического курса предшествующей командой, находившейся у власти. Обстрелы не прекращались ни на один день, сразу после инаугурации их интенсивность заметно возросла. Военные как бы демонстрируют главнокомандующему, что в этой игре они являются ключевым звеном, а мирные инициативы президента — это блеф и несуразица.

В таких условиях отвод войск и не мог бы состояться. До тех пор, пока Зеленский не признает, что его страна воюет не с Россией, а с людьми, которые формально продолжают оставаться украинскими гражданами, ключей к вопросу ему не подобрать. Кроме всего прочего, мир невозможен без согласия Вашингтона. За океаном на самом деле решают, будет Украина воевать или нет. Поэтому, я полагаю, Зеленский и не может четко реализовать то, что от него ждет избиратель. Он хочет дождаться отмашки из США.